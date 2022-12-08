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Salgınlarla mücadele için uluslararası anlaşma

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Salgınlarla mücadele için uluslararası anlaşma
Salgınlarla mücadele için uluslararası anlaşma

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyesi ülkeler, Kovid-19'un ardından çıkması muhtemel küresel salgınlara karşı dünyayı daha iyi korumak ve ortak mücadele verebilmek üzere planlanan ilk uluslararası anlaşma için taslak hazırlanmasını onayladı.

Örgütün Cenevre merkezinde gerçekleşen Hükümetler Arası Müzakere Birimi (INB) 3. toplantısının son gününde, DSÖ üyesi ülkeleri yasal olarak bağlayıcı nitelikte uluslararası salgınla mücadele anlaşmasının taslağı konusu masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası DSÖ'den yapılan açıklamada, üye ülkelerin çoğunluğunun, anlaşma taslağının hazırlanma sürecinin başlamasında ittifak ettiği duyuruldu.

INB Eş Başkanı Roland Driece, bu ittifakla üye ülkelerin, gelecekteki salgınlara karşı daha hazırlıklı, daha işbirliği içinde ve Kovid-19'daki hatalardan daha fazla ders almış şekilde hareket etme yolunda kararlı bir mesaj verdiğini belirtti.

 

- Taslak metni Şubat 2023'te müzakere edilecek

Kararla birlikte INB'nin taslak hazırlama sürecine geçeceğini kaydeden Driece, 27 Şubat 2023'te yapılacak 4. toplantıda anlaşma taslağındaki maddeleri müzakere etmeye başlayacaklarını bildirdi.

Aralık 2021'deki DSÖ Genel Kurulu toplantısında, Kovid-19'dan sonra gelecekteki küresel salgınlara karşı dünyayı daha iyi koruyabilmek için tüm üye ülkeleri yasal olarak bağlayan uluslararası bir anlaşma hazırlanması yönünde karar alınmıştı.

Çoğu üye ülke bu fikre olumlu bakarken, ABD başta olmak üzere bazı ülkeler, ulusal egemenliği zedeleyeceği düşüncesiyle "uluslararası anlaşma" fikrini reddetmişti.

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