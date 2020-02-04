Samani 8.oldu..!

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Kupasında sporcularımız başarılı sonuçlar aldı.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 25 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Antalya Belek'te düzenlenen, KKTC'den 11 sporcu ile katıldığımız 2020 Türkiye Kupası sona erdi. 313 satranç sporcusunun ilk 10'a girmek için kıyasıya mücadele verdiği turnuvada, FM Yamaç Samani 8. Geldi. FM Hüseyin Can Ağdelen ise averaj farkıyla eş puanla 17. gelerek başarı gösterdi.
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