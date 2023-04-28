“Şampiyon Melekler” anısına “Güzel Sanatlar Mart Sergisi” açıldı

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve ailelerin de katıldığı açılışta, sanatçı Mehmet Narin’in Şampiyon Melekler anısına yaptığı 2.10’a 3 metre ebattaki yağlı boya tablo da ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 22 ödüllü akademisyen sanatçısının imzasını taşıyan 50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Mart Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Şampiyon Melekler anısına düzenlediği “Güzel Sanatlar Mart Sergisi”, 12 Mayısa kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ödüllü akademisyen sanatçıların resim, heykel, vitray, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 50 eserini sanatseverlerle buluşturduğu sergide; sanatçı Mehmet Narin’in Şampiyon Melekler anısına yaptığı 2.10’a 3 metre ebattaki yağlı boya tablo da ilk kez ziyarete açıldı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve Melekler’in ailelerinin de katıldığı açılışta duygu dolu anlar yaşanmasına neden olan Şampiyon Melekler tablosu, 12 Mayıs’tan sonra Surlariçi Şehir Müzesi’nde ziyaretçileri ile buluşmaya devam edecek.

Küratörlüğünü, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün’nün üstlendiği serginin açılış konuşmalarını sırasıyla Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Şampiyon Meleklerimiz, değerli öğretmenleri ve aileleri Kuzey Kıbrıs için sembolleşerek her daim bizimle yaşamaya devam edecek.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin 441’inci sergisindeki konuşmasında, 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan depremde yaşanılan kayıpların, tarifi olmayacak yaralar açtığını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “6 Şubat, tarihimizde unutulmayacak izler bıraktı. Yaşanan acının tarifi yok. Yaşanan bu olay hepimizin hayatını değiştirdi” sözleri ile duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“Sanatta engel yoktur. Sanat, bir toplumun özgürlüğü, haykırışı, duyguları ve tarihidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Şampiyon Meleklerimiz, değerli öğretmenleri ve aileleri Kuzey Kıbrıs için sembolleşerek her daim bizimle yaşamaya devam edecek” dedi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yürüttüğü çalışmaları takdir ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman derneğin çalışmalarına destek vereceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasını, sergide emeği geçen sanatçılara ve Yakın Doğu Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ederek sonlandırdı.

Ruşen Yücesoylu Karakaya: “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak çocuklarımızın adını yaşatmak için baş koyduk. Bizler için çok anlamlı olan bu sergi de bunun önemli bir adımıdır.”

Şampiyon Melekler anısına açılan sergide konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Şampiyon Meleklerimiz anısına açılan bu anlamlı sergi nedeniyle başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve çocuklarımızı resmeden sanatçı Mehmet Narin olmak üzere, bu projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Çocuklarımızın adları ve anıları bu tip projelerle sonsuza dek yaşayacaktır diyen Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Halkımızla ve toplumumuzla birlikte, aileleri ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak çocuklarımızın adını yaşatmak için baş koyduk. Bizler için çok anlamlı olan bu sergi de bunun önemli bir adımıdır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Büyük sınavlarla başa çıkmak ancak güçlü toplumlarla mümkündür.”

Konuşmasına “Güzel Sanatlar Mart Sergisi”nin ayrı bir önem ve anlam taşıdığını belirterek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Güzel Sanatlar Mart Sergimiz, bugün çok özel bir ana sahne olacak. Sanatçı Mehmet Narin’in, Şampiyon Meleklerimizin anısına adadığı ve bir ayı aşan bir emekle tamamladığı yağlı boya tabloyu bugün, Meleklerimizin aileleriyle birlikte ilk kez seyredeceğiz” dedi.

6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremlerde; KKTC’yi temsil etmek için gittikleri Adıyaman’da yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin hayatlarını kaybetmesinin asla kapanılmayacak yaralar açtığını söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “İsias Hotel’de hayatını kaybeden 5 veli, 4 öğretmen ve 26 çocuğumuzun acısını ve anısını her zaman içimizde taşıyacak, onları asla unutmayacak ve yaşatacağız. Şampiyon Meleklerimizin anısını yaşatmak için, sanatçılarımızın büyük bir özenle üzerinde çalıştığı 3 metrelik bronz Şampiyon Melekler Anıtı’nı yakın zamanda tamamlayacağız. Bugün ilk kez göreceğimiz Şampiyon Melekler tablosunu da Surlariçi Şehir Müzesi’nde ziyaretçileri ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Şampiyon meleklerimizi yaşatmak üzere verilen bu çabayı; asla sadece duygusal bir çerçeveye hapsetmememiz gerekiyor. Türkiye’de yaşanan depremlerde 50 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti. Bu kayba neden olan yanlışları doğru bir şekilde değerlendirmek, yapı güvenliğine dair uyulması gereken evrensel kuralları kültürümüzün bir parçası haline gelmesini sağlamak, çocuklarımızın anısını yaşatacak en büyük asli sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi bünyesinde akademik çalışmalarını sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi Yapı ve Zemin Analizleri Laboratuvarı’nı mevcut yapı stokunun deprem riskini belirlemek için devletin ve halkın kullanımına açtıklarını hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kendi kampüsümüzden başlayarak, ülkemizdeki mevcut yapı stokunun deprem direncini, onlarca test uygulayarak analiz etmeye başladık. Bu çalışmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Güçlü toplumların en önemli iki dayanağının bilim ve sanat olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Büyük sınavlarla başa çıkmak ancak güçlü toplumlarla mümkündür. İçinde bulunduğumuz kampüsten yükselen bilim ve sanat; hepimizi güçlendirecek, büyütecek ve geleceğine sahip çıkacak güçlü bir toplum inşa etme çabasına tüm gücüyle devam edecek” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Sanatçı yarattığı her eserle zamanın baş döndürücü hızını yumuşatıyor ve bizlere nefes almamız için alanlar açıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise günlük yaşam içerisindeki tempo ve olumsuzluklarla kendimize vakit ayırmadığımızı ve farkında olmadan zamanın hızla kayıp gittiğini vurguladı. Prof. Dr. Aygenç, “Ne mutlu bizlere ki, günlük koşuşturma içinde çoğu zaman unuttuğumuz zamanın akışını belli aralıklarla açtığımız sergilerle hatırlama fırsatı yakalıyoruz” dedi.

“Sanat, insanın evreni, dünyayı, kendini bilmesidir; bir konfor aracı değil, zorunluluktur” diyen Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Sanatın varlığı, var olan karanlık noktaların aydınlamasına yardımcı oluyor. Sanatçı yarattığı her eserle zamanın baş döndürücü hızını yumuşatıyor ve bizlere nefes almamız için alanlar açıyor. Bu nedenledir ki, sanatın yok olduğu bir dünya düşünülemez” ifadelerini kullandı. Sanatın başlı başına bir güç olduğunu belirten Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Unutmayalım ki, sanatın yaşamımızın bütün alanlarında etkin olması ve sanat bilincinin yaygınlaşması dünyayı değiştirir” dedi.