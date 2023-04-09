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Samsung, kâr oranlarındaki yüzde 96'lık düşüşten sonra çip üretimini azaltacağını duyurdu

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yılın son çeyreğinde kâr oranlarında gerçekleşen yüzde 96'lık düşüşün ardından çip üretimini azaltmaya karar verdi.
Samsung, kâr oranlarındaki yüzde 96'lık düşüşten sonra çip üretimini azaltacağını duyurdu

Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Samsung, Covid-19'dan sonra azalan talep ve yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle satışlarında hızlı bir düşüş yaşandığını belirtiyor.

Şirketin Ocak-Mart ayları arasında kâr oranında 600 milyar (yaklaşık 500 milyon dolar) wonluk düşüş kaydedildi.

Samsung'un hisseleri, çip üretimini azaltacağı haberi üzerine yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Hafıza çiplerinin ve özellikle arzı güvence altına alınan ürünlerin üretimini önemli ölçüde azaltıyoruz" denildi.

Çiplere olan talep, Covid-19 döneminde tüketicilerin evde kullanmak için yeni elektronik cihazlar satın almasıyla hızlı bir şekilde yükselmişti.

Endüstri, son birkaç yıldır süren çip sayılarındaki düşüşün ardından toparlanıyor.

Ancak yarı iletken üreticileri stokları ile mevcut talep arasında bir denge kurmakta zorlandıklarını söylüyor.

Yönetim danışmanlığı şirketi Bain & Company'de analist olan Peter Hanbury, "Ekonomi yavaşladığında bu ürünlere olan talep bir anda durakladı. Üreticiler de bu yüzden çip sipariş etmeyi bıraktı ve toklar üzerinden satış yapmaya odaklandı" diyor ve devam ediyor:

"Bu da üretim zincirinin biraz gerisindeki yarı iletken imalatçıları için büyük dalgalanmalara yol açtı. Çip kıtlığı yaşanan dönemde yüksek olan talep birden yok oldu."

Dünyanın en büyük televizyon, tablet ve akıllı telefon üreticisi Samsung, çip üretimini rakiplerine kıyasla azaltma kararına karşı uzun süre direndi.

Analistler, şirketin üretimde böylesine bir kesintiye gitmesinin çok nadir görüldüğünü söylüyor.

Şirket geçen ay, Güney Kore'de dev bir yarı iletken merkezi geliştirmek için 20 yılda biriktirilen 300 trilyon wonluk yatırım yapacağını duyurmuştu.

SemiAnalysis adlı kuruluşta analist olan Dylan Patel'a göre Samsung, geçtiğimiz yıllarda piyasada geriye düştüğü için fabrikalarındaki teknolojiyi yenileme ihtiyacı duyabilir.

Patel aynı zamanda Samsung üretimi çiplerin değer kaybetmesini öngörüyor.

Yatırımcılar, Samsung'un açıklamasının ardından yarı iletken piyasasının toparlanmasını umuyor.

Bain & Company Analisti Peter Hanbury, "Stokların 'sindirilme' işleminin önümüzdeki 3-6 içinde seyrini tamamlamasını bekliyoruz. Bu noktada, nihai pazarların normal bir satın alma modeline geri döneceğini düşünüyoruz" diyor.

Samsung, bu ayın sonunda ayrıntılı kazanç açıklaması yapmayı planlıyor.

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