Saner'den Eroğlu'na: Parti meclisinin üzerinde kimse olamaz...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Birinci Boyut’ isimli programa konuk olarak yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önceki sene, seçimler nedeniyle kutlama gerçekleştiremediklerini anımsatan Saner, Üçüncü Cumhurbaşkanı ve UBP’nin Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nun “UBP’ye yakışan, 11 Ekim’de Cumhurbaşkanı adayını açıklamak olur” sözlerine ilişkin şöyle konuştu:

“Ben de Genel Sekreter olarak Sayın Onursal Başkanımızdan farklı bir açıklama yapmadığıma inanıyorum. Tecrübesiyle bunu ifade etmişse biz de Ekim ayının sonuna işaret etmiştik. 5-10 günlük fark çok da önemli değil. Tarih Ekim ayı olarak duruyor. Bu çerçevede UBP’nin tüm yetkili organlarıyla konuştuktan sonra kararı açıklayacağız.”

Parti tüzüğünde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda “Adayı Parti Meclisi belirler” ifadesinin bulunduğunu kaydeden Saner, “Parti Meclisi’nin sözü üzerinde kimse olamayacağına göre, buna Parti Meclisi karar verecek” dedi.

Bugün itibariyle UBP’nin Cumhurbaşkanı aday adayına karar vermediğini belirten Saner, “Sağda bir birlik nasıl olur, onu konuşmalıyız, onun yorumunu yapmalıyız” şeklinde konuştu.