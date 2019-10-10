  • BIST 98.607
  • Altın 281,107
  • Dolar 5,8507
  • Euro 6,4407
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Şanlıurfa ve Mardin'de Suriye tarafından atıldığı söylenen roket 4 can aldı

»
Suriye'nin kuzeyine yönelik 'Barış Pınarı' adı verilen harekâtın başlaması sonrası Suriye tarafından atıldığı söylenen havan ve roketlerin Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ile Mardin'in Nusaybin ilçelerine isabet etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybett
Şanlıurfa ve Mardin'de Suriye tarafından atıldığı söylenen roket 4 can aldı

Şanlıurfa Valiliği havan ve roketlerin düşmesi sonucu 9 aylık bir bebek ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığı'nda çalışan bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.  Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada da Nusaybin ilçesinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınıştır. 
Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli10 Ekim 2019 Perşembe 11:03
  • Nusaybin'de 3 kişi atılan roketler sonrası yaralandı09 Ekim 2019 Çarşamba 22:13
  • BM Güvenlik Konseyi Türkiye gündemiyle toplanıyor09 Ekim 2019 Çarşamba 22:03
  • Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı yapıldı09 Ekim 2019 Çarşamba 21:51
  • AB üyesi 28 ülke'den Türkiye'ye operasyona son verme çağrısı09 Ekim 2019 Çarşamba 21:34
  • Nusaybin'e dokuz roket düştü09 Ekim 2019 Çarşamba 21:24
  • Türkiye’ye karşı silah ambargosu talebi09 Ekim 2019 Çarşamba 18:30
  • Erdoğan açıkladı: Fırat'ın doğusuna operasyon başladı09 Ekim 2019 Çarşamba 16:18
  • Bloomberg News: Türk askerleri sınırı geçmeye başladı09 Ekim 2019 Çarşamba 11:51
  • Yıldız Tilbe: Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa biz ambargo uygulayalım08 Ekim 2019 Salı 21:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti