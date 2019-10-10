Şanlıurfa ve Mardin'de Suriye tarafından atıldığı söylenen roket 4 can aldı

Suriye'nin kuzeyine yönelik 'Barış Pınarı' adı verilen harekâtın başlaması sonrası Suriye tarafından atıldığı söylenen havan ve roketlerin Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ile Mardin'in Nusaybin ilçelerine isabet etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybett

Şanlıurfa Valiliği havan ve roketlerin düşmesi sonucu 9 aylık bir bebek ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığı'nda çalışan bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada da Nusaybin ilçesinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınıştır.

Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."