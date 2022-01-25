Savaşan: Canla Başla Çalışacağız

Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) milletvekili seçilen Ahmet Savaşan, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan 'Sabah Postası' isimli programa katılarak, soruları yanıtladı.

"FAİZ SUCUOĞLU İLE BİRLİKTE YENİ SAYFA AÇACAĞIZ"

Savaşan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile birlikte ülkede yeni bir sayfa açacaklarını ifade etti. Kıbrıs Türk halkının UBP’ye 24 milletvekilliği kazandırdığını belirten Savaşan, halkın yeni dönemin Faiz Sucuoğlu başbakanlığında kurulması gerektiğine işaret ettiğini kaydetti.

"İSTİKRAR ÖNCE SİYASETTE BAŞLAMALI"

“Ateşten gömleği giymiş durumdaydık” diyen Savaşan, Sucuoğlu’nun ‘lavdan gömlek giyeceğiz’ ifadesi olduğunun da altını çizdi. Ekonomik ve sosyal hayatın ihtiyaçlarının çok önemli ve büyük olduğunu ifade eden Savaşan, canla başla çalışacaklarına vurgu yaptı. İstikrarın önce siyasette başlaması gerektiğini söyleyen Savaşan, daha sonra ekonomi, eğitim, sağlık ve sosyal hayat gibi alanlarda egemen olunması gerektiğini belirtti.

"BAŞBAKAN, PARTİ İÇİ DENGELERİ GÖZETEREK KABİNEYİ KURACAK"

Ülkeye hizmet edecek hükümet modelinin araştırılacağı gibi, kabinenin de oluşacağını ifade eden Savaşan, başbakanın parti içi dengeleri de gözeterek, kime görev vermesi halinde o kişilerin de görev başında olacağını belirtti. Savaşan, gerek kabinede gerekse parlamentoda üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi.