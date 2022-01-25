  • BIST 1.937,70
  • Altın 793.85538
  • Dolar 13.5234
  • Euro 15.2465
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Savaşan: Canla Başla Çalışacağız

»
Erken genel seçimde milletvekili seçilen Ahmet Savaşan, yeni dönemde canla başla çalışacaklarını belirtti. Savaşan ayrıca başbakanın parti içi dengeleri de gözeterek, kabineyi oluşturacağını kaydetti.
Savaşan: Canla Başla Çalışacağız

Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) milletvekili seçilen Ahmet Savaşan, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan 'Sabah Postası' isimli programa katılarak, soruları yanıtladı. 

"FAİZ SUCUOĞLU İLE BİRLİKTE YENİ SAYFA AÇACAĞIZ"

Savaşan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile birlikte ülkede yeni bir sayfa açacaklarını ifade etti. Kıbrıs Türk halkının UBP’ye 24 milletvekilliği kazandırdığını belirten Savaşan, halkın yeni dönemin Faiz Sucuoğlu başbakanlığında kurulması gerektiğine işaret ettiğini kaydetti.

"İSTİKRAR ÖNCE SİYASETTE BAŞLAMALI"

“Ateşten gömleği giymiş durumdaydık” diyen Savaşan, Sucuoğlu’nun ‘lavdan gömlek giyeceğiz’ ifadesi olduğunun da altını çizdi. Ekonomik ve sosyal hayatın ihtiyaçlarının çok önemli ve büyük olduğunu ifade eden Savaşan, canla başla çalışacaklarına vurgu yaptı. İstikrarın önce siyasette başlaması gerektiğini söyleyen Savaşan, daha sonra ekonomi, eğitim, sağlık ve sosyal hayat gibi alanlarda egemen olunması gerektiğini belirtti.

"BAŞBAKAN, PARTİ İÇİ DENGELERİ GÖZETEREK KABİNEYİ KURACAK"

Ülkeye hizmet edecek hükümet modelinin araştırılacağı gibi, kabinenin de oluşacağını ifade eden Savaşan, başbakanın parti içi dengeleri de gözeterek, kime görev vermesi halinde o kişilerin de görev başında olacağını belirtti.  Savaşan, gerek kabinede gerekse parlamentoda üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: Bir Pozisyon Ortaya Koymadık, Görüş Alışverişi Şeklinde Geçti25 Ocak 2022 Salı 15:38
  • Sucuoğlu: Hükümet Kurmak İçin 4 Partiyle Resmi Olarak Görüşeceğiz25 Ocak 2022 Salı 15:35
  • KSP, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi25 Ocak 2022 Salı 15:21
  • İşte seçimi kazanan milletvekillerinin aldığı KARMA oylar.. Sıralı tam liste...25 Ocak 2022 Salı 00:32
  • UBP Lefkoşa’da Seçim Zaferi Şöleni Düzenlendi24 Ocak 2022 Pazartesi 20:55
  • Siyasi Partiler Seçim Sonuçlarını Yetkili Organlarında Değerlendirecek24 Ocak 2022 Pazartesi 20:20
  • Cumhurbaşkanlığı, Erken Genel Seçime İlişkin Açıklama Yayımladı24 Ocak 2022 Pazartesi 20:07
  • Seçim Sonuçlarına İtirazlar İçin Süre Doldu24 Ocak 2022 Pazartesi 19:28
  • İşte Meclise Girmeye Hak Kazanan Milletvekilleri24 Ocak 2022 Pazartesi 18:33
  • Münür Rahvancıoğlu: Dün Yüzlerceydik, Bugün Binlerceyiz24 Ocak 2022 Pazartesi 18:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti