Seçilmiş yetkililerin görevden alınması için yasa önerisi

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, Rum Meclis’ine, seçilmiş yetkililerin herhangi bir anda mevkilerinden uzaklaştırılmasının öngörüldüğü bir yasa önerisi sunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, öneriye göre Rum Yönetimi Başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları ve muhtarların seçim öncesi taahhütleri temelinde hareket etmemeleri durumunda mevkilerinden alınabileceğini yazdı.

Bunun, vatandaşlara, Rum İçişleri Bakanlığı’na referandum yapılması talebini dile getirerek imzalı beyanda bulunma hakkının verilmesiyle olabileceğini kaydeden gazete, referandum sonucunun, bir yetkilinin görevine son verilip verilmeyeceğini belirleyeceğini aktardı.

Gazete öneriye göre referanduma gidilmesi için seçmenlerin yüzde 25’inin imzasının gerektiğini belirtti.

Vatandaşlar İttifakı yaptığı açıklamada, böyle bir düzenlemeyle vatandaşlarının rolünün yükseltileceği, demokrasiyi güçlendireceği ve vatandaşların politika ve seçim sürecine ilgi ve etkin katılımını artıracağı yönündeki kanaatini dile getirdi.

Habere göre söz konusu öneri Vatandaşlar İttifakı Milletvekillerinin taahhütleri arasında bulunuyor.