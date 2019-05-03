Seçim iptal edilirse Yıldırım’ın bir daha aday olmayacağını düşünüyorum

AKP'nin İstanbul itirazları neticesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerine ilişkin kararının açıklanması bekleniyor. Gazeteci ve sunucu Fatih Portakal, YSK'nin seçimi iptal etmesi halinde, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın aday olmayacağı yorumunu yaptı.

Gazeteci Poratakal sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

YSK seçimi iptal etti diyelim. #AKP’de #BinaliYıldırım’ın bir daha aday olmayacağını düşünüyorum. Bir de şunu düşünüyorum:aday kim gösterilir? Yanıt bulamadım.