  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

Seçim Yasakları Saat 18.00’de Başlayacak

»
KKTC, dört yıl aradan sonra yarın yeni Meclis’ini belirlemek üzere sandık başına gidiyor…
Seçim Yasakları Saat 18.00’de Başlayacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun ilan ettiği seçim takvimine göre bugün seçim propagandasının son günü. Saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılması, bu amaçla toplu SMS atılması yasak olacak.

Oy verme işlemi yarın saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona erecek.

Seçim ve Halk oylaması Yasası uyarınca, yarın saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlarla her türlü yayın organı tarafından, seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

YSK, yasa gereğince, alkollü içki satılması,verilmesi ve içilmesinin yasak olduğunu hatırlattı. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

Son milletvekilliği seçiminin 7 Ocak 2018’de yapıldığı ülkede, 4 yıl aradan sonra yeniden erken seçime gidiliyor.

203 bin 792 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere yarın yapılacak seçimde, 6 ilçede 763 sandık kurulacak.Sandık kurullarında 2 bin 289 kişi görev yapacak.

Üç bağımsız adayın da katılımıyla 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’ne girebilmek için 403 aday yarışacak. Yüzde 30 cinsiyet kotası uygulanan ülkede, seçmenden oy talep eden adaylardan sadece 131’i kadın.

İlçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı, nüfusa göre yeniden hesaplanarak belirlendi. Buna göre Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 11, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 3 ve Lefke’den 2 milletvekili Meclise girecek.

Seçmenler nerede oy kullanacağını internet üzerinden öğrenebiliyor. Sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler kimlik kartı numaralarıyla http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adreslerinden “nerede oy kullanacağım” linkinden sandık numarasını ve yerini görebiliyor.

Seçmenler oylarını, “Mühür”, “Mühür ve Tercih”, “Karma” olmak üzere 3 farklı şekilde kullanabilecek.

Mühürde seçmenler destelemek istedikleri partinin ambleminin altındaki karenin içine bir defa “evet” mührü basacak.

Mühür ve tercih kullanacak seçmenler mühür vurdukları partinin 50 adayı arasında kalemle tercih yapılabilecek.Her ilçeden aday tercih etme zorunluluğu olmayacak ancak tercih yapılacak ilçedeki adayların yarısı kadar tercih yapma şartı var.

Karmada ise mühür kullanılmayacak. Kalemle oy pusulasındaki adaylar arasında seçim yapılacak. Kural, en az 23 en fazla 50 adaya oy vermek. Oyların en az iki parti veya bir parti ve bir bağımsız arasında paylaştırılması gerekiyor.

Oy vermek için sandığa gidecek seçmenlerden AdaPass veya Covid-19 test sonucu talep edilmeyecek. Seçmenlerin Covid-19 kurallarına uyması, maske takması zorunlu olacak.

Covid-19 salgını nedeniyle “temaslı” olan seçmenler de oy kullanabilecek. Covid-19 testi pozitif olanların ise sandık alanına gelmesi yasak olacak.

Sandıklar kapandıktan sonra ilk önce partilerin oyları hesaplanacak; yüzde 5 barajını geçip geçmedikleri belirlenecek. Hangi milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanacağını mühürle karmadan aldığı oylarla tercihler belirleyecek. Resmi sonuçların açıklanmasının 24 saatten uzun sürmesi öngörülüyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: Lefke'nin Yolu Bitecek, Hastanesi Yenilenecek21 Ocak 2022 Cuma 19:58
  • Ataoğlu: Demokrat Parti, İstikrar Ve İktidarın Sigortasıdır21 Ocak 2022 Cuma 19:55
  • Sucuoğlu Son Seçim Ziyaretini Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ne Yaptı21 Ocak 2022 Cuma 19:25
  • Sucuoğlu LTB’yi Ziyaret Etti… Sucuoğlu Ziyaretinde Su Faturasını Da Ödedi21 Ocak 2022 Cuma 19:11
  • Arıklı: Meşaleyi Önce Başbakanlığa Sonra Cumhurbaşkanlığına Taşıyacağız21 Ocak 2022 Cuma 18:09
  • Erhürman: Yerel Yönetimler Nezdinde Planlama Seferberliği Başlatılacak21 Ocak 2022 Cuma 18:04
  • Liderlerin Nerede Ve Saat Kaçta Oy Kullanacağı Belirlendi21 Ocak 2022 Cuma 17:56
  • Çıldır: Projelerimiz Halkın Yaralarını Saracak21 Ocak 2022 Cuma 17:40
  • Şansal: Sessiz Dostlarımızın da Sesiyiz21 Ocak 2022 Cuma 17:36
  • Amcaoğlu: Özel Veya Devlet Fark Etmeksizin 24 Ocak’ta Eğitime Bir Gün Ara Verilecek21 Ocak 2022 Cuma 17:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti