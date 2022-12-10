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Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamalarının yayımlanmasının son günü bugün

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Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamalarının yayımlanmasının bugün son günü.
Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamalarının yayımlanmasının son günü bugün

Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamalarının yayımlanmasının bugün son günü.

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının bugünden sonra yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağını duyurdu.

YSK’dan yapılan açıklamada, Seçim ve Halkoylaması Yasası’na göre, seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabileceği, on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Bu nedenle, 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının 10 Aralık 2022 tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağı, Yasanın, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililere duyurulur” denildi.

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