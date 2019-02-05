Sedat Peker hakkında suç işlemeye ve halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma

Bir kez daha seçimlerle ilgili silahlanma çağrısı yapan yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Sedat Peker'e 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından soruşturma açıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir açılışta yaptığı konuşmada halka Cumhur İttifakı'nı destekleme ve seçim gecesi için silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şöyle denildi:

"03.02.2019 tarihinde Ataşehir'de gerçekleşen bir açılış esnasında konuşan Sedat Peker’in halka silahlanma çağrısı yaptığına dair bilgi alınması üzerine ilgili konuşma kaydı kolluk marifetiyle temin edilerek incelenmiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin gerçeği araştırılıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla şüpheli hakkında 'Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır."

Açılışını yaptığı mekanın önünde toplanan destekçilerine seslenen Sedat Peker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'ya beka ya bela' dediğini belirterek, bu nedenle 31 Mart yerel seçimlerinde ölümüne Cumhur İttifakı'nın destekleneceğini söyleyerek şöyle devam etmişti:

"Seçimlerden sonra hem emperyalist güçlerin hem de onların ülkemizdeki uşaklarının bazıları şimdiden seçimlerle ilgili YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar. Seçim sonuçlarına göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklar."

"Silah, iyi insanların elinde bir güvencedir. Bu sebeple imkanı olanlar mutlaka ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar. Biz kötüye hazır olalım da iyi gelirse amenna."

"Bize zaman zaman 'Siz kimsiniz? Neden konuşuyorsunuz?' diye soruluyor. Kardeşlerim onlar bizim kim olduğumuzu bilmiyorlarsa ben söyleyeyim müsaadenizle. Biz bu vatanın delileriyiz kardeşlerim. Biz bu vatanın fedaileriyiz kardeşlerim. Bu vatanda herkes sussa da biz konuşacağız."

DAHA ÖNCE HAKKINDA AÇILAN DAVALARDAN BERAAT ETTİ

Mart 2018'de Sedat Peker hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada 'suç işlemeye tahrik' suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

'YAKALADIKLARIMIZI AĞAÇLARA, DİREKLERE ASIP'

Peker, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bazı aşırı solcular kendilerince nostalji yapıp Bastille Cezaevi'nin geçmişte basılmasını Maltepe Cezaevi'ne yürüdükleriyle eşitleyip kendi aralarında sohbetler yapıyorlar. Tabii ki bunlar duyan kulaklar tarafından duyuldu. Neymiş, Maltepe Cezaevi'ni basacaklarmış, arkadaşlarını çıkaracaklarmış. Büyük bir devrimin başlangıcı olacakmış. Onların düşündüğü gibi cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak vallahi onların hayal ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine."

YARGIÇ: VATAN GÖREVİNİ KENDİ DÜNYA GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESİNDE KENDİNCE İFA ETMİŞ

Ancak Peker beraat etti. Mahkemenin gerekçeli kararı şöyleydi:

"Sanık ile müdafiinin savunmaları, konuşmanın yapıldığı tarihin darbe teşebbüsünün yıl dönümü olması hususları hep birlikte değerlendirildiğinde, sanığın sözlerinin muhatabının FETÖ / PDY isimli terör örgütü üye ve sempatizanları olduğu, sanığın sözlerinden genel olarak devlet ve hükümete karşı yeni bir darbe girişiminde ya da eylemde bulunulması halinde milletin aynı şekilde ve daha şiddetli olarak karşılık vereceği anlamının çıktığı, bu sözlerin de herhangi bir suç oluşturmadığı, zira ismi ne olursa olsun terör örgütlerine karşı devlet ve milletin yanında olmak her Türk vatandaşının borcu ve görevi olduğu, sanığın bu görevini kendi dünya görüşü çerçevesinde, yargılamaya konu sözleri ile kendince ifa ettiği, anılan bu sözleri sarf ettikten sonra herhangi bir şiddet içerikli olay ya da eylemin de baş göstermediği anlaşılmakla, sanığın beraatına…"

Peker de sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek "Vatan hainlerini ikaz etmek istedim" dedi.

'OLUK OLUK AKAN KANLARINIZDA DUŞ ALACAĞIZ'

Sedat Peker, Ocak 2016'da Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyerek, "Bu suça ortak olmayacağız" diyen ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'yle bir araya gelen 1128 akademisyen hakkında da şöyle konuşmuştu:

"Sözde aydınlar çanlar ilk önce sizin için çalacak; oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız."

YARGIÇ: TEHDİT, TAHRİK UNSURLARI OLUŞMADI

Bu sözleri nedeniyle hakkında 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı, ama Temmuz 2018'de ondan da beraat etti.

Mahkeme Peker'in üzerine atılı 'tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarının unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.