Sedat Peker'den aylar sonra ilk video: "Film bittiğinde yeni film başlar"

Jet ski üzerinden konuşan Peker, "Azem kardeş bazen film bitti dendiği yerden yeniden başlar. Bir gün Montenegro olur, başka gün başka bir yer olur. Unutma geceleri yavru kurtlar değil avcı kurtlar gezermiş Azem kardeş' ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Peker, kendisine yönelik operasyon iddialarına yanıt olarak, “Bazı dostlarım beni arayıp bugün ya da yarın seni tamamen bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar dedi. Kendisine gülüp teşekkür ettim” ifadelerine yer verdi.

"SANA DAHA ÖNCE DE ÖĞRETMİŞTİM"

Dubai'de bir jet ski üzerinde çekilen görüntülerini paylaşan Sedat Peker, "Azem kardeş bazen film bitti dendiği yerden yeniden başlar. Bir gün Montenegro olur, bir gün başka yer olur. Sana daha önce de söyletmiştim, sana daha önce de öğretmiştim. Unutma geceleri yavru kurtlar değil avcı kurtlar gezermiş, Azem kardeş!"

Peker’in paylaşımı şu şekilde:

“Bazı dostlarım beni arayıp bugün ya da yarın seni tamamen bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar dedi. Kendisine gülüp teşekkür ettim. Bitti denilen hikaye her zaman yeniden başlar. Anladın mı Azem Kardeş? Lan tırrikler, lan kablamalar, lan kıpraklar, lan pokemonlar… İmza; PİKACHU”