Serdar Ortaç neden şarkı yapmadıını açıkladı

Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından, ““Artık eski, kaliteli şarkılarını istiyoruz. Lütfen özüne dön artık” diyen takipçisine “Millet rap dinliyor artık, ben de yapmıyorum” yanıtını verdi. Ortaç bu açıklamasına karşın müziği bırakmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Müzik Onair dergisine röportaj veren Ortaç, “Tabii ki müziğe devam edeceğim. Müzik benim hayatım. Müziği bırakmak, hayatımdan vazgeçmek gibi bir şey olur. Sadece, bir ara çok sık ve fazla şarkı çıkarıyordum, bu dönem daha aralıklı çalışıyorum” dedi.

Şarkıcı Hande Yener de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada rap müziğin popu yendiğini savunmuştu.