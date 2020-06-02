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Serdar Ortaç: Yalnız ölmek istiyorum, artık bir kadına verecek huzurum kalmadı

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Şarkıcı Serdar Ortaç, "Yalnız ölmek istiyorum, artık bir kadına verecek huzurum kalmadı" dedi.
Serdar Ortaç: Yalnız ölmek istiyorum, artık bir kadına verecek huzurum kalmadı

Şarkıcı Serdar Ortaç, "Yalnız ölmek istiyorum, artık bir kadına verecek huzurum kalmadı" dedi.

 Ortaç, "Artık ilişki kurmak istemiyorum. Son kararım yalnız ölmek. Artık bir kadına verecek huzurum kalmadı" diye konuştu. 

Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür, “Ayrıldığımızı ben de story’den öğrendim. Hastaneden döndüğünde Serdar’ın evine gittim, kapıda konuştuk. Bana ayrıldığımızı söyledi. Sanırım hastalık yüzünden kötü bir ruh haliyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o story’leri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş” demişti.

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