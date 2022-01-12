SFC Dörtyol’da 2.Hazırlık Dönemi Hazırlıkları Devam Ediyor

Aksa 1.ligde tarihinde ikinci kez mücedele eden Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi SFC Dörtyol ilk devreyi gol averajı ile tarihinde ilk kez lider tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Oynanan sezonda (2019-2020) ligi başarılı bir şekilde tamamlayan SFC Dörtyol’da Erhan Öztürk başkanlığındaki yönetim kurulu almış olduğu kararla teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenör Mustafa Özkaraman ile yeni sezona devam etme kararı aldı. Ligde 15.haftalık ilk devre sonunda 32 puanla gol averajı ile lider tamamlayan SFC Dörtyol’da 2.hazılık dönemi hazırlıkları devam ediyor.

Erken Başlangıç

Covid-19 salgınından dolayı oynanmayan sezonun ardından yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde 17 Mayıs 2021 de erken başlayan yeşil beyazlı ekip SFC Dörtyol, yoğun geçen hazırlık dönemi sonrasında lige tarihinde ilk kez 1.lige mücadele eden Çetinkaya deplasmanında aldığı galibiyetle başladı. Ligde başarılı bir performans ve istikrarlı bir çizgi yakalayan SFC SFC Dörtyol, oynadığı karşılaşmalardan 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyetle topladığı 32 puanla ilk devreyi gol averajı ile lider tamamladı. Ligde atmış olduğu 43 golle en çok gol atan, kalesinde gördüğü 15 golle en az gol gören üç takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

Sakatlıklar Düşündürüyor

Aksa 1.ligide ligin zirvesinde bulunan yeşil beyazlı ekibi SFC Dörtyol’da sezon öncesinde çapraz bağları kopan Doğan Öztürk, 1.hazırlık döneminde son hazırlık maçında sakatlanan kaleci Çağatay Gürler, ligin ilk haftalarında çapraz bağları kopan ve ameliyat olan Mustafa Ercan, 14.hafta İncirli maçında sakatlanan genç oyuncu Ahmet Gürlü çapraz bağlarında kopma olduğu tesbit edilirken, son durumu gelecek hafta çekilecek son Mr sonucunda belli olacağı, Kıbrıs Kupası maçında sakatlanan ve ameliyat olan kaleci Ahmet Vatanseven, Sergen Alpaslan’nın ciddi ve uzun süreli sakatlıkları teknik kadroyu kara kara düşündürüyor. Çok ciddi sakalık geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan 6 futbolcudan sadece kaleci Çağatay iyileşerek ilk devrenin son iki maçında forma giydi.

Ayrılanlar

Ligin ilk devresi devam ederken SFC Dörtyol takımından ayrılan Hakan Özoğlu, Ergün Kozandağ’dan sonra devre arasında takımın deneyimli ve tecrübeli isimlerinden Rıdvan Doymaz’da takımdan ayrılan isimler oldu.

Takviye Düşünlüyor

SFC Dörtyol’da sakat futbolcuların çokluğu ve takımdan ayrılan futbolcuların yerine takıma takviyeler yapmak için başkan Erhan Öztürk, teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde transfer çalışmalar devam ederken, bazı futbolcular ile görüşmelere başlanıldı ve takıma iki, üç futbolcu takviyesi yapmak isteniyor.

2.Hazırlık Dönemi

Ligin ilk devresini tarihinde ilk kez lider bitiren SFC Dörtyol ligin ikinci devresinde aynı başarıyı sürdürebilmek için 2.hazırlık dönemi çalışmalarına başladı. 2.Hazırlık döneminde teknik direkötr Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetimişnde 3 Ocak’ta başlayan SFC Dörtyol’da program oldukça yoğun olarak devam ediyor. İlk hafta çalışmalarına kendi tesislerinde devam eden SFC Dörtyol’da 12 Ocak’a kadar çalışmalara ara vermeden çok yoğun bir şekilde devam edecek. 2.Hazırlık döneminde 17 antrenman, Mesarya, İncirli, Çanakkale olmak üzere 3 hazırlık maçı ile hazırlanacak olan SFC Dörtyol ikinci devreye en iyi ve hazır bir şekilde girmek istiyor.

Kamp

Ligin ikinci devresi için yapılan ikinci hazırlık dönemi çalışmaların ardından Girne’de Acapulco Resort Convention Spa Hotel yapılacak kamp çalışmaları ile hazırlıklar tüm sürati ile devam edecek SFC Dörtyol’da 14-17 Ocak tarihleri arasında 4 günlük yapılacak olan Kamp çalışmaları boyunca 5 antrenman 1 hazırlık maçı yapılarak kampı tamamlayacak. 19 Ocak Çarşamba’dan itibaren çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek olan SFC Dörtyol’da 24 Ocak’ta 2.müsabaka dönemi çalışmalarına devam ederek, ligin ikinci devresi ilk maçı olan Çetinkaya maçı hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

“Zirvede Olmak Güzel Ancak Zirvede Kalmak Değerli”

2.Hazırlık dönemi çalışmalarına başlayan SFC Dörtyol’da hedef, 2.müsabaka dönemine kadar çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmek. Yoğun bir şekilde devam eden çalışamalardan memnun olduğunu belirten teknik direktör Ahmet Ogan, geleceğe yönelik yapılanmada genç, koşan mücadele eden, iyi futbol oynayan ve fair play kuralları çerçevesinde saha içerisinde mücadele eden bir takım yarattıklarına vurgu yaptı. Sezon başında belirlenen hedefeler doğrultusunda çok çalışarak ilk devrede hedeflerine ulaştıklarını belirten Ahmet Ogan, “zirvede yer almak güzel ancak ligin sonunda zirvede kalmanın daha değerli” olduğuna vurgu yaptı. SFC Dörtyol olarak ikinci sezonda çok daha başarılı bir şekilde ligi sonlandırmak istediklerini ifade eden Ahmet Ogan, futbolcularım profesyonelce hareket ederek ligin ilk devresinde çok iyi bir grafik yakaladıklarını belirtti. Uzun sürekli sakatlıklar yaşamalarına rağmen sezon başında geniş kadro kurmanın avantajını yaşadıkların belirten teknik direktör Ahmet Ogan, futbolcularım saha içerisinde ellerinden gelen mücadelenin fazlasını vererek ilk devrede önemli puanlar topladıklarını ifade ederek devrenin sonunda konulan totaldaki 28 puanlık hedefin 4 puan üzerinde 32 puanla ilk devreyi lider tamamladıklarını belirtti. Ligde ilk sekiz haftada almış oldukları başarılı sonuçlarla zirve yarışı içerisinde kaldıklarını belirten Ahmet Ogan, tek yenilgi aldıkları dokuzuncu hafata sonrasında düşüş yaşadıkların ifade ederek ligin son haftalarında tekrar yükselişe geçerek lig gol averajı ile tarihlerinde ilk kez lider olarak tamamlayarak önemli başarı elde ettiklerini söyledi. Başkanımız Erhan Öztürk ile SFC Direktörü Rifat Berkel ile yapılan isim sponsorluk anlaşması takım üzerinde çok olumlu etki yarattığın belirten Ahmet Ogan, bu olumlu yansımanın ligin ikinci devresine de çok daha etkili olacağına inandığını belirtti.

İkinci Devreye Hazır Girmek İstiyoruz

Ligin ikinci devresine en iyi bir şekilde girebilmek için çalışmaların yoğun bir şekilde ve eksiksiz yapılmasına özen gösterdiklerini belirten Ahmet Ogan, çok yoğun devam eden çalışmalar sonucunda ligin ikinci devresine fiziksel, mental ve psikolojik olarak da hazır bir şekilde girmek istediklerin söyledi. “Ligde ilk devreyi tarihinde ilk kez lider tamamlamak başkan, yönetim ile birlikte teknik kadro, futbolcular ve tüm camiada yeni heyecan ve umutları da beraberinde getirdiğini belirten Ahmet Ogan, birliktelik ve inanmışlığın ligin ikinci devresine de çok olumlu yansıyacağını, saha içindeki mücadele, kazanma isteği üst seviyelerde olacağın düşündüğünü ve başarılı sonuçların alaınacağına inandığını söyledi. “Sezon öncesi zirveyi zorlayabilecek SFC Dörtyol olarak konulan hedef doğrultusunda devam ederek, amaçlarının ligin ikinci devresinde de başarılı olarak sezon sonunda aynı başarıyı yakalama düşüncesinde oldukların söyleyen Ahmet Ogan, bugüne kadar her türlü maddi ve manevi desteği sağlayan başkan Erhan Öztürk, yönetime, sponsorlarımıza, her zaman yanımızda destek olan etkileyici taraftarlarımıza çok teşekkür ederim”dedi.