  • BIST 8044.02
  • Altın 1988.652
  • Dolar 30.0787
  • Euro 32.971
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

Şili Devlet Başkanı Boric: Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda

» »
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, "Gazze'de her gün neredeyse 200 Filistinli hayatını kaybediyor. Bu katliamın artık durdurulması gerekiyor." dedi.
Şili Devlet Başkanı Boric: Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda." dedi. 

Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan Şili lideri, Guatemala Devlet Başkanı Bernardo de Arevalo'nun yemin törenine katılmadan önce düzenlediği basın toplantısında, "Gazze 1945'teki Berlin'den daha kötü. Neredeyse tüm evler yıkılmış durumda ve 1,5 milyon insanın yatacak yeri yok. İnsanların yiyecek çok az şeyleri var." ifadelerini kullandı. 

Dünyanın önemli bir kesiminin ateşkesi desteklediğini belirten Boric, "Gazze'de her gün neredeyse 200 Filistinli hayatını kaybediyor. Bu katliamın artık durdurulması gerekiyor. İsrail ile Filistin arasındaki sorunun çözümü siyasi diyalogdan geçiyor. Karşılıklı sınırlara dayalı ve iki devletli çözüm bu problemi sona erdirir." diye konuştu. 

Şili Devlet Başkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, törenden önce Arevalo'nun yanı sıra Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile bir araya gelen Boric, "Gazze'de yaşanan korkunç katliamı" ele aldı.

Yaklaşık 500 bin Filistin kökenli göçmene ev sahipliği yapan Şili, Filistin toplumunun Arap dünyası dışındaki en büyük sığınaklarından biri. 

Keza Santiago yönetimi, 2011 yılında Filistin'i "özgür, bağımsız ve egemen" bir devlet olarak tanımıştı.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasında Güney Afrika'ya desteğini sunan Şili, daha önce yaptığı açıklamada, hukuki bağlamda üzerine düşeni yapacağını belirtmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: ABD ve İngiltere’nin saldırıları “meşru değil”12 Ocak 2024 Cuma 16:30
  • Petrol fiyatları yüzde 4 yükseldi12 Ocak 2024 Cuma 16:27
  • İsrail'e açılan 'soykırım' davasının ikinci gün duruşması başladı12 Ocak 2024 Cuma 12:00
  • Güney Afrika'nın Lahey'de açtığı ‘soykırım’ davasında ikinci gün: İsrail sözlü savunma yapıyor12 Ocak 2024 Cuma 11:58
  • SON DAKİKA...Ortadoğu Isınıyor:Husiler Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi uyardı12 Ocak 2024 Cuma 09:52
  • Netanyahu'nun "Amalekliler" konuşması davada delil olarak sunuldu11 Ocak 2024 Perşembe 18:03
  • İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davası başladı11 Ocak 2024 Perşembe 12:18
  • Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in Gazze'de yatığı "soykırımı" iddiası görüşülecek10 Ocak 2024 Çarşamba 09:21
  • Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketi: İsrail suçlarını örtbas etmek için gazetecileri öldürüyor08 Ocak 2024 Pazartesi 19:13
  • Katliamın yabancı elleri: İsrail'in paralı askerleri kimler?08 Ocak 2024 Pazartesi 18:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti