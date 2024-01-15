Şili Devlet Başkanı Boric: Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, "Gazze'de her gün neredeyse 200 Filistinli hayatını kaybediyor. Bu katliamın artık durdurulması gerekiyor." dedi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda." dedi.

Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan Şili lideri, Guatemala Devlet Başkanı Bernardo de Arevalo'nun yemin törenine katılmadan önce düzenlediği basın toplantısında, "Gazze 1945'teki Berlin'den daha kötü. Neredeyse tüm evler yıkılmış durumda ve 1,5 milyon insanın yatacak yeri yok. İnsanların yiyecek çok az şeyleri var." ifadelerini kullandı.

Dünyanın önemli bir kesiminin ateşkesi desteklediğini belirten Boric, "Gazze'de her gün neredeyse 200 Filistinli hayatını kaybediyor. Bu katliamın artık durdurulması gerekiyor. İsrail ile Filistin arasındaki sorunun çözümü siyasi diyalogdan geçiyor. Karşılıklı sınırlara dayalı ve iki devletli çözüm bu problemi sona erdirir." diye konuştu.

Şili Devlet Başkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, törenden önce Arevalo'nun yanı sıra Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile bir araya gelen Boric, "Gazze'de yaşanan korkunç katliamı" ele aldı.

Yaklaşık 500 bin Filistin kökenli göçmene ev sahipliği yapan Şili, Filistin toplumunun Arap dünyası dışındaki en büyük sığınaklarından biri.

Keza Santiago yönetimi, 2011 yılında Filistin'i "özgür, bağımsız ve egemen" bir devlet olarak tanımıştı.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasında Güney Afrika'ya desteğini sunan Şili, daha önce yaptığı açıklamada, hukuki bağlamda üzerine düşeni yapacağını belirtmişti.