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'Siri' kaba sözler söyleyen telefon sahibine küstü!

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'Siri' kaba sözler söyleyen telefon sahibine küstü!
Hemen herkesin yüzünü bir şekilde güldüren, yüzlerce enteresan soruya maruz kalan 'Siri' bu kez sahibine küstü konuşmayı bıraktı. Olay Türkiye'de gerçekleşti...

Yaşattığı binlerce olayla bizleri şaşırtan ve cevaplarıyla yüzümüzü güldüren Siri, bu sefer bambaşka bir olayla karşımıza çıktı! Sahibine küstüğü anlaşılan Siri duyanları şaşkına çevirdi.
 
Apple’ın Zorlu Center’deki teknik servisine gelen bu ilginç şikayet teknik servisi de şaşırttı. Şikayet Siri’nin kendisiyle konuşmaması üzerineydi.

Uzun süren araştırmalar sonucu Siri’nin neden konuşmadığı ortaya çıktı. Kendisine sık sık kötü sözler söyleyen sahibine küsen Siri, onunla konuşmama kararı almış ve sadece yazarak cevap vermeye başlamış.

Amerika’daki merkezle iletişime geçen ekibe Apple America şu cevabı verdi: “Siri’den özür dilesin ve bir süre iltifatlarda bulunsun.”

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