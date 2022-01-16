Sırp tenisçi Djokovic Avustralya'yı terk etti

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki tenisçinin ülkeden ayrıldığını doğruladı.

Hawke, Avustralya Federal Mahkemesinin kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

"Güçlü sınır güvenliği politikası, halkın pandemi boyunca güvende olmasını sağlamıştır. Avustralya bu sayede dünyadaki en düşük ölüm oranlarına, en güçlü ekonomik toparlanmaya ve en yüksek aşılanma oranlarına sahip ülkelerden biri olmuştur."

Ülke basınında yer alan haberlere göre polis, Djokovic ve ekibine, Melbourne Havaalanı'na girişlerinden binecekleri uçağın kapısına kadar eşlik etti.