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Siyasi eşitlik ile güvenlik birbirine bağlandı mı?

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Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri UNFICYP raporuyla ilişkilendirmek adına siyasi eşitlik konusuyla güvenlik konusunu doğrudan birbirine bağladığı iddia edildi.
Siyasi eşitlik ile güvenlik birbirine bağlandı mı?

Fileleftheros gazetesi, “Ankara’dan Çözüme Veto – Ortalığı Alevlendiren Kırmızı Çizgi” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin “kendi yorumuyla siyasi eşitlik ilkesini garantiler konusu karşısında kırmızı çizgi olarak koyduğunu” iddia etti.

Gazete, bugünkü sayısında yer verdiği yorumsal haberinde, Türkiye’nin siyasi eşitlik ilkesini garantiler konusuyla doğrudan ilişkilendirdiğini iddia ederek Türkiye’nin ayrıca, Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeleri, UNFICYP raporuyla ilişkilendirmek adına Haziran ayına ertelemek istediğini de öne sürdü.

Türkiye Dışişleri Bakanı’nın 12 Nisan’da Atina’ya gerçekleştireceği ziyarette bu konuyu gündeme getirmesinin de beklendiğini yazan gazete, Yunanistan’ın ise Kıbrıs sorununun iç konularını Türkiye’yle görüşmek gibi bir niyetinin olmadığını belirtti.

 Kathimerini gazetesi ise “Olumlu Oy Konusuna Sıfırdan Başlıyorlar” başlığı altında verdiği yorum haberinde, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişiyle yeni bir gidişatın başlamasının beklendiğini iddia etti.

Gazete, müzakerelerin merkezinde “olumlu oy” konusunun bulunacağını belirtirken, Kıbrıs Rum müzakere grubunun Mont Pelerin’daki görüşmelere kadar geriye giderek yeniden durum değerlendirmesi de yaptığını yazdı.

Mont Pelerin’daki görüşmelerde, olumlu oy konusunda varılacak bir uzlaşının, yürütme yetkisinin bütününde uzlaşıya varılması durumunda geçerli olacağının öngörüldüğünü iddia eden gazete, Mont Pelerin’daki görüşmelerde düşük önemdeki konularda uzlaşıya varıldığını ancak bu uzlaşılardan Kıbrıs Türk tarafının caydığını da öne sürdü.

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