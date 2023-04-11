Sokakta yürüyen kadınları taciz etti

Lefkoşa'da meydana gelen "Cinsel Taciz ve İtale-i Lisan" suçlarından tutuklanan zanlı Ercan Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Uğur Yörük, huzurda bulunan zanlı Ercan Demir’in Lefkoşa'da meydana gelen "Cinsel Taciz ve İtale-i Lisan" suçunu işlediğini belirtti.

Polis, 1 Nisan 2023 tarihinde saat 00.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı'da Üsküdar Sokak üzerinde, kimliği meçhul erkek bir şahıs, aynı sokak üzerinde önünde yürümekte olan bir kadına, cinsel tacizde bulunduktan sonra, ithale-i lisanda bulunduğunu söyledi.

Yörük, yine aynı tarihte saat 00.20 raddelerinde Hamitköy bölgesinde Aknar Sokak üzerinde, kimliği meçhul erkek bir şahıs, aynı sokak üzerinde önünde yürümekte olan iki kadına cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri tahkikatta huzurunda bulunan Lefkoşa'da sakin Ercan Demir'in bahse konu suçlarını işlediğini ve tespit edildiğini aktaran Yörük, adı edilen Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Yörük, mesele ile ilgili olarak yakın zamanda Lefkoşa'da meydana gelen benzer faili meçhul meseleler olduğunu ve bu hususta da zanlıdan soruşturma yapılması gerektiğini anlattı.

Polis, ayrıca huzurunuzdaki meseleler ile ilgili olarak incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydetti.

Yörük, zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki etme ihtimali kuvvetle muhtemel olduğundan 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.