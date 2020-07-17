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Son 24 saatte Çin’de 10, Güney Kore’de 60 yeni Covid-19 vakası görüldü

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Son 24 saatte Çin’de 10, Güney Kore’de 60 yeni Covid-19 vakası görüldü
Son 24 saatte Çin’de 10, Güney Kore’de 60 yeni Covid-19 vakası görüldü

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 10, Güney Kore'de 60 yeni vaka saptandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 9, yurt içi kaynaklı 1 Covid-19 vakası tespit edildi, yeni can kaybı bildirilmedi.

SİNCAN'DA YURT İÇİ KAYNAKLI İLK VAKA

Yurt içi kaynaklı tek vakaya Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde rastlandı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Covid-19 tespit edildi.

Yerel Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, hastanın temas geçmişinin araştırıldığı ve bölgede Covid-19 şüphesi görülen 3 kişinin daha gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirildiği kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 83 bin 622’ye yükseldiği Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Covid-19 tespit edilen 78 bin 737 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE'DE 2 YENİ CAN KAYBI

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 39’u yurt dışı kaynaklı olmak üzere 60 vaka görüldü, 2 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 13 bin 672’ye çıktığı Güney Kore'de, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 293'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Covid-19 saptanan 12 bin 460 kişi tekrar sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de bu hafta günlük vaka sayısı üçüncü kez 60 ve üzerine çıktı. Pazartesi günü 62, dün 61 yeni vaka kaydedilmişti.

Çoğunluğu yurt dışından gelen kişilerde görülen vakalarla günlük vaka sayısı 22 gündür çift haneli rakamlarda seyrediyor.

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