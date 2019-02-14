Son Dakika Haberi: Cezaevinde firar!

Cezaevinde firar
Bugün saat 10:45 civarlarında Merkezi Cezaevinde firar olayı yaşandı.
Atalyeler bölümünde çalışan bir mahkumun firar ettiği öğrenildi.
Mahkumun ismi Gökhan Takımcılar olduğu öğrenildi.
detaylar geliyor...
Cezaevinde firar
Bugün saat 10:45 civarlarında Merkezi Cezaevinde firar olayı yaşandı.
Atalyeler bölümünde çalışan bir mahkumun firar ettiği öğrenildi.
Mahkumun ismi Gökhan Takımcılar olduğu öğrenildi.
detaylar geliyor...
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