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Son Dakika Haberi: Cezaevinde firar!

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Cezaevinde firar
Son Dakika Haberi: Cezaevinde firar!

 Cezaevinde firar

Bugün saat 10:45 civarlarında Merkezi Cezaevinde firar olayı yaşandı.

Atalyeler bölümünde çalışan bir mahkumun firar ettiği öğrenildi.

Mahkumun ismi Gökhan Takımcılar olduğu öğrenildi.

detaylar geliyor...

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