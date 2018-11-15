Son Dakika: KKTC'de sınır geçişleri durdu

KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümünde KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki barikatlarda, özellikle Lefkoşa'da bulunan Lokmacı barikatında gergin anlar yaşandı.
Lokmacı barikatı yaşanan gerginlikler yüzünden yaklaşık bir saat geçişlere kapandı.
Onlarca vatandaş Güney ile Kuzey arasındaki geçişlerin durması ile mağduriyet yaşadı.
Güney'deki ırkçı grup ELAM 15 Kasım'ı kınamak amacıyla sınır kapılarında eylem düzenledi.
15 Kasım KKTC'nin Kuruluş Yıldönümü'nü kınamak amacıyla Güney'de eylem yapmaya hazırlandığını açıkladı. Ardından ırkçı grup ELAM için Rum Polisi güvenlik önlemlerini artırdı.
ELAM'ın barikatlardaki eylemleri nedeni ile kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır geçişlerinde aksamalar yaşandı.
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