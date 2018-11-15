  • BIST 93.229
  • Altın 210,870
  • Dolar 5,3980
  • Euro 6,1008
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

Son Dakika: KKTC'de sınır geçişleri durdu

» »
KKTC'de sınır geçişleri durdu. Sınırda gerginlik...
Son Dakika: KKTC'de sınır geçişleri durdu

KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümünde KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki barikatlarda, özellikle Lefkoşa'da bulunan Lokmacı barikatında gergin anlar yaşandı.

Lokmacı barikatı yaşanan gerginlikler yüzünden yaklaşık bir saat geçişlere kapandı.

Onlarca vatandaş Güney ile Kuzey arasındaki geçişlerin durması ile mağduriyet yaşadı.

Güney'deki ırkçı grup ELAM 15 Kasım'ı kınamak amacıyla sınır kapılarında eylem düzenledi.

15 Kasım KKTC'nin Kuruluş Yıldönümü'nü kınamak amacıyla Güney'de eylem yapmaya hazırlandığını açıkladı. Ardından ırkçı grup ELAM için Rum Polisi güvenlik önlemlerini artırdı.

ELAM'ın barikatlardaki eylemleri nedeni ile kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır geçişlerinde aksamalar yaşandı.

46272886_10156114824738667_4495281877740945408_n.jpg46344168_10156114843893667_6721254171879669760_n.jpg46436501_10156114843948667_7396015575853432832_n.jpg46262366_10156114841623667_5496423391340527616_n.jpg

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Türk Belediyesinden Maraton duyurusu09 Kasım 2018 Cuma 09:36
  • BASS'tan LİKOOP'ta eylem! Sendikalaşmak isteyen işçiler işten durduruldu!07 Kasım 2018 Çarşamba 12:08
  • Büyük saygısızlık05 Kasım 2018 Pazartesi 10:15
  • Lefkoşa'yı yasa boğan vefat03 Kasım 2018 Cumartesi 23:47
  • Sendikalaşmak istediler işten atılıyorlar! Lİ KOOP'ta neler oluyor?01 Kasım 2018 Perşembe 20:34
  • Hastane randevu sistemine yeni çözüm…01 Kasım 2018 Perşembe 10:36
  • Kadın Cinayeti31 Ekim 2018 Çarşamba 14:33
  • Lefkoşa'da bıçakla yaralama!31 Ekim 2018 Çarşamba 13:28
  • Gönyeli'de bıçaklama! 45 yaşında kadın hayatını kaybetti!31 Ekim 2018 Çarşamba 12:48
  • Dikkat elektrik kesintisi var!30 Ekim 2018 Salı 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti