Şota'yı Hull City'den yollayan Acun Ilıcalı'nın ilk hedefi Sergen Yalçın

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, üst üste alınan 4 yenilginin ardından Şota Arveladze ile yollarını ayırmıştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, üst üste alınan 4 yenilginin ardından Şota Arveladze ile yollarını ayırmıştı. Kötü gidişe dur demek isteyen Championship takımının tecrübeli bir teknik adam aradığı ifade edilirken İngiliz basını Ilıcalı'nın listesinde daha önce birlikte program da yaptığı eski dostu Sergen Yalçın'ın bulunduğunu belirtti.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, üst üste alınan 4 yenilgiden sonra teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı. Ilıcalı, 'Çok yakın arkadaşım' dediği Şota ile başarısız sonuçların gelmesinden sonra yoluna yeni teknik direktör ile devam edecek.

SERGEN YALÇIN İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Gürcü teknik adam, 30 maça çıktığı Hull City ile 9 galibiyet alabildi. Kadrosunda Ozan Tufan, Doğukan Sinik gibi milli oyuncuların yanı sıra Süper Lig tecrübesi de olan Seri, Adama Traore, Pelkas, Estupinan ve Tetteh'i bulunduran Hull City için Sergen Yalçın ismi ön plana çıkıyor.

İNGİLİZ BASINI NET KONUŞUYOR

Yorkshire Post'un haberine göre, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve 1 senedir boşta olan Sergen Yalçın, Hull City'nin yeni teknik direktörü olacak. Ilıca'nın listesinin en başında yer aldığı iddia edilen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin de geçtiğimiz günlerde verdiği röportajlarda teklifler aldıklarını ancak en doğru yeri beklediklerini ifade etmişti.

TERİM VE GÜNEŞ İSİMLERİ DE YAZILMIŞTI

Hull'un yerel gazetesi Hull Daily Mail de Şota'nın ayrılığından sonra teknik direktör adaylarıyla ilgili bir anket yayınlamıştı. Ankette Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sean Dyche gibi isimler yer alıyordu. Son olarak Cuma günü sahasında Luton'a 2-0 yenilen Hull City, 11 maç sonunda 11 puanla 24 takımlı ligde 20. sırada yer alıyor.