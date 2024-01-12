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Spor Salonunda Yapılan Kontrolde 66 Adet Enerji İçeceği El Konuldu

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Gazimağusa'da Gümrüksüz Mal Baskını: Spor Salonunda Yapılan Operasyonda 66 Enerji İçeceği Ele Geçirildi, İşletmeci Hakkında Hukuki Süreç Başlatıldı
Spor Salonunda Yapılan Kontrolde 66 Adet Enerji İçeceği El Konuldu

Gazimağusa'da Skandal Gümrüksüz Mal Operasyonu: Spor Salonunda 66 Adet Enerji İçeceği Ele Geçirildi, İşletmeci Hakkında Hukuki İşlem Başlatıldı

11 Ocak 2024 tarihinde, Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir spor salonunda gerçekleşen polis kontrolünde, toplam 66 adet enerji içeceği gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulmuştu. Operasyon kapsamında el konulan ürünler, gümrük kaçağı olarak tespit edilmiş ve emare olarak alınmıştır. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde başlatılan yasal işlem, hukuki sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda ciddi sonuçlar doğurabilir. Soruşturma süreci titizlikle sürdürülmekte olup, olayın perde arkası araştırılmaktadır.

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