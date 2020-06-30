“St.Barnabas Manastırı”, “Lala Mustafa Paşa Camii”, “Selimiye Camii” ve “Arap Ahmet Paşa Camii”adlı dört eserini tuvaline taşıyarak sanatseverlerin beğenisine sundu

Sanatçı Valentina Mukhacheva , Kıbrıs Sanat Müzesi için, “St.Barnabas Manastırı”, “Lala Mustafa Paşa Camii”, “Selimiye Camii” ve “Arap Ahmet Paşa Camii”’yi resmederek sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Valentina Mukhacheva, Kıbrıs’ın tarihi ve doğasının kendisini çok etkilediğini ve eserlerinde bunu yansıtmaya çalıştığını belirterek Sanat Müzesi için tarihi, kültürel ve turistik mekanlarından Gazimağusa bölgesinde yer alan “St.Barnabas Manastırı”ve “Lala Mustafa Paşa Camii”, Lefkoşa surlariçinde yer alan “Selimiye Camii” ile “Arap Ahmet Paşa Camii”’yi resmederek paylaştığını vurguladı.

Selimiye Camii (Aya Sofya Camii)

Lefkoşa’nın merkezinde Lüzinyanlar devrinde inşa edilen St. Sophia Katedrali gotik mimari üslubun en güzel örneklerinden birisidir. Paris’teki Notre Dame Katedrali ile benzerlik taşımaktadır. Lüzinyan krallarının taç giydiği yer olan Katedral, Osmanlı Devleti’nin adayı fethetmesiyle birlikte yapıla çeşitli eklemelerle birlikte camiye çevrilmiştir. 1954 yılından itibaren ise Ayasofya Camii ismi Selimiye ismi ile değiştirilmiştir.

Lala Mustafa Paşa Camii

Mağusa’da 14. yüzyıl başlarında inşa edilmiş St. Nikolas Katedrali Kıbrıs’taki gotik mimarinin en güzel örnekleri arasındadır. Yapıldığı dönemde Lüzinyan kralları Kıbrıs krallık tacını ilk olarak Lefkoşa’daki St. Sophia Katedralinde giydikten sonra, bu katedralde de Kudüs ve Küçük Ermenistan Krallık taçlarını giyerlerdi. Fransa’nın Reims şehrinde bulunan Notre Daim Katedrali ile büyük benzerlik göstermektedir. Mağusa’nın Osmanlı Devleti tarafından fethinden sonra mihrap, minber ve minare eklenerek camiye çevrilmiştir.

Arap Ahmet Paşa Camii

Lefkoşa’da Arap Ahmet Paşa Mahallesi’nde yer alan cami Kıbrıs’ın fethinde bulunmuş Kıbrıs Beylerbeyi Arap Ahmet Paşa adına yapılmıştır. Camii 16. yüzyılda klasik Osmanlı camii plan ve şemasına göre inşa edilmiştir. Kıbrıs’taki en önemli Osmanlı devri eserlerinden birisidir. Caminin avlusunda yer alan mezarlar arasında Osmanlı Devleti’nde sadrazamlık yapmış olan Kıbrıslı Kamil Paşa’nın da mezarı bulunmaktadır.

St. Barnabas Manastırı

Kıbrıs’ın Gazimağusa bölgesinde yer alan ve adaya Hristiyanlığı getirdiği kabul edilen Aziz Barnabas adına 477 yılında inşa edilen manastırda çoğunluğu 18. yy'dan kalma zengin bir ikon koleksiyonu bulunmaktadır. Günümüzde ikon ve arkeoloji müzesi olarak kullanılmakta olan Manastır içerisinde başta Salamis Antik Kenti’nden olmak üzere bölgedeki çeşitli İlk çağlara ait yerleşim yerlerinden çıkarılan arkeolojik eserler de sergilenmektedir.

Valentina Mukhacheva kimdir?

1972'de Kazakistan Cumhuriyeti'nin Tselinograd şehrinde doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Tselinograd Sanat Fonu'nda grafik tasarımcı olarak çalıştı. 1997 yılında Yekaterinburg’deki I.D Şadra Sanat Koleji'nde, resim ve pedagoji bölümünden mezun oldu . Çocuk Sanat Okulu'nda resim, şövale kompozisyonu öğretmeni olarak çalıştı; ayrıca ‘A-Film’ stüdyoda animatör olarak çalıştı.

1998-2003 yılları arasında Ural Devlet Mimarlık ve Sanat Akademisi'nde anıtsal ve dekoratif sanat bölümünde ‘ anıtsal sanatçı’ konusunda uzmanlaştı. 2003 yılından bu yana, Ural Devlet Mimarlık ve Sanat Akademisi, Kompozisyon ve Sanatsal Hazırlık Bölümü'nde resim ve çizim öğretimi yardımcı doçent olarak çalışmaktadır.

1998 yılında sergi faaliyetleri başladı. Sanatçı uluslararası ve ulusal sergi ve yarışmalara katılmıştır (yaklaşık 75). 9 kişisel sergi açtı. 2007'den beri Rusya Sanatçılar Birliği üyesidir. 2008'den beri Sverdlovsk Bölgesindeki Kültür Bakanlığı üyesidir. Eserler Rusya'daki müzelerin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Almanya, Fransa'daki özel koleksiyonlarda yer almaktadır.