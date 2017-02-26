"Şuan temel hedef Tayip Erdoğan’ın Türkiye’nin mutlak hükümdarı haline gelmesi"

Rum lider Anastasiadis, Reporter Online’e verdiği röportajda, 22 aydır birçok önemli konularda, ciddi ilerleme gösteren bir çabanın, nihai olarak enkaza sürüklenmesine inanmak istemediğini söyledi.

PIK’in haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Anastasiadis, hala anlaşma bulunmayan önemli konular bulunduğunu da göz ardı etmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın diyalog masasından ayrılma kararının, açıkça Türkiye’nin güvenlik ve garantiler konusunun yanı sıra Türk ordularının ayrılması konusunda taviz verme ve Türkiye’de Nisan ayında yapılacaki referandum öncesinde ele almak istemediği zorluklarla ilgili irade eksikliğinden kaynaklandığını vurguladı.

ÖNÜMÜZDEKİ AY KIBRIS ZİRVESİ DEVAM ETMEZ

Müzakerelerin Nisan sonrasında yeniden başlayıp başlamayacağı sorusuna ise, Nisan’dan önce diyaloga geri dönülmesi durumunda bile, esaslı konularda ilerleme gözlemleneceğini düşünmediğini belirtti. Ayrıca önümüzdeki ay Kıbrıs zirvesinin devam etmesi potansiyelini görmediğini ve Türk tarafının hazır olmadığı için, diyaloğun kesilmesini arzu ettiğinden emin olduğunu söyledi. Anastasiadis, şu anda temel hedefin Tayip Erdoğan’ın Türkiye’nin mutlak hükümdarı haline gelmesi olduğunu savundu.

“ÇÖZÜM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Rum lider, bir başka söyleşisi olan Yunan gazetesi Real News’e verdiği röportajda, olayların bugünkü durumunda Kıbrıs sorununun çözümünün söz konusu olmadığını vurguladı.

Anastasiadis, Türkiye’deki anayasa referandumuna kadar olan dönemi kritik olarak niteleyerek, bu dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs sorunu hakkındaki tutumunu belirleyeceğini ve Erdoğan’ın içsel sebeplerden dolayı referanduma kadar gerginliği devam ettirmek istediğini savundu.

Anastasiadis, bir anlaşmaya varılması konusunda kararlılık ve irade gösterilmesi gereken bir anda, Kıbrıs Türk tarafının muhtemel iç faktörler veya diğer meselelerden dolayı, Türk vatandaşlarına 4 özgürlüğün verilmesi gibi yeni talepler ortaya koyduğunu ve bu taleplerin süreçte tıkanıklığa yol açtığnı belirtti.

Rum lider, olayların şimdiki durumuyla Kıbrıs sorununun çözümünün söz konusu olmadığını söyleyerek, Kıbrıs Rum tarafının ilerlemek için iyi niyet ve kararlılık sahibi olduğunu, ayrıca esaslı müzakerenin başlaması için Kıbrıs Türk tarafının masaya dönmesini beklediğini kaydetti.