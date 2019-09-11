Şule Çet’in şüpheli ölümüyle ilgili keşif raporu mahkeme dosyasında: İki tarafın iddiaları da doğru olabilir

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in 28 Mayıs 2018’de Ankara’da bir plazanın 20. katından düşerek şüpheli şekilde ölmesiyle ilgili bilirkişi tarafından hazırlanan keşif raporu, mahkeme dosyasına girdi.

Davada 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan Çağatay Aksu ve Berk Akand, Şüle Çet’in intihar ettiğini iddia ederken, sanık avukatları plazanın camının açılarak Çet’in aşağı atıldığını savunuyor.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Mayıs ayında yaptığı keşfin ardından düzenlenen rapora göre, Aksu’nun sağ el orta parmağında oluşan çıkık “tartışma ve mücadele sonucu olabileceği gibi aşağıya atlamaya çalışan bir kişiyi kurtarmaya çalışırken de oluşabilir.”

Raporda ayrıca, “kişinin atılması ya da düşmesi halinde binadan ne kadar uzaklığa düşeceği net olarak bilinmediği değerlendirilmiştir" ifadesi yer aldı.Çet’in düştüğü yerde sol ayakkabısının sağ kolunun altında, sağ ayakkabısının ise sol ayağının 155 santimetre ilerisinde bulunmasıyla ilgili ise raporda şöyle denildi: "Kişinin ayakkabı sol teki; iddia edildiği gibi sanıklar tarafından kişinin aşağıya atılmasından önce veya atılma anında aşağıya atılmış olabilir, ayakkabı sağ teki ve çorabı ise kişinin atılmasından önce, atılması sırasında veya atılmasından sonra aşağıya atılmış olabilir. Ancak Aksu’nun savunmasında belirttiği şekilde kişiyi tutarak kurtarmaya çalışması sırasında çorap ve ayakkabıların kişinin ayaklarından sıyrılarak çıkabileceği ve olay yerinde tespit edilen pozisyonları olabileceği değerlendirilmiştir."