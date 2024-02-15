Şüpheli hareketleri ele verdi...

Polis memuru Ozan Özder mahkemeye olguları aktararak, ek tutukluluk talep etti.

Polis, 14 Şubat 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Ortaköy’de devriye gezen Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin şüpheli tavırlar sergileyen zanlının üzerinde arama yaptığını söyledi.

Polis, zanlının pantolonunun cebinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu ve olayın narkotik şubeye aktarıldığını açıkladı.

Polis, zanlının narkotik tarafından teslim alınarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının sorgusunda işlediği suçları itiraf ettiğini, uyuşturucu maddeyi ocak ayı 2024 yılı içerisinde içmek için aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca uyuşturucunun analize gönderileceğini ifade ederek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.