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Suriyeli düzensiz göçmenden acı itiraf: Açlıktan ölen çocuğumuzu denize attık

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Suriyeli anne-babanın, daha iyi bir gelecek için 4 çocuğuyla birlikte 10 gün önce Suriye’den tekneyle çıktıkları yolculukta, açlıktan hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuklarını denize attıklarını itiraf ettikleri bildirildi.
Suriyeli düzensiz göçmenden acı itiraf: Açlıktan ölen çocuğumuzu denize attık

Suriyeli anne-babanın, daha iyi bir gelecek için 4 çocuğuyla birlikte 10 gün önce Suriye’den tekneyle çıktıkları yolculukta, açlıktan hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuklarını denize attıklarını itiraf ettikleri bildirildi.

Politis gazetesi, Larnaka’nın 58 deniz mili açıklarında perşembe günü tespit edilen teknede bulunan ailenin Rum polisine ifade vererek, 6 yaşındaki çocuklarının açlığa dayanamayarak hayatını kaybettiğini ve diğer çocuklarının bitkin düştüğünü söylediklerini yazdı.

Gazete, teknede bulunan diğer düzensiz göçmenlerden bir kısmının, yardım bulmak için denize atladığını ve o günden beridir kayıp olduklarını kaydetti.

Haberde, polisin tekneyi kullanan kişiyi bularak gözaltına aldığı ve şahıs aleyhinde mahkeme tarafından 8 günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.

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