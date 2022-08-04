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Suudi Arabistan, Asya için petrol fiyatlarını rekor düzeyde artırdı

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Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco gelecek ay yapılacak sevkiyatlar için petrolün varil fiyatını 9,80 dolara çıkardı.
Suudi Arabistan, Asya için petrol fiyatlarını rekor düzeyde artırdı

Suudi Arabistan, Asya'daki alıcılar için petrol fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, bölgedeki petrol piyasasının sıkı seyredeceği görüşünde.

Bloomberg'in haberine göre Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco gelecek ay Asya'ya yapacağı sevkiyatlar için Arab Light petrolünün fiyatını varil başına 9,80 dolara çıkardı. Bu ağustosa kıyasla 50 centlik bir sıçrama anlamına geliyor ve şu ana kadarki en yüksek fiyat.

ARTIŞ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Bloomberg'in temmuz sonunda gerçekleştirdiği ankete göre rafineriler ve alım-satım işlemleri yapan aktörler 1,50 dolarlık daha büyük bir artış bekliyordu.

Söz konusu hamle, Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) tarihinin en düşük üretim artışlarından birine imza atmasının ardından geldi. ABD aylardır petrol üretiminin artırılması için diplomatik mesai yürütüyordu.

Bununla birlikte petrol fiyatları, dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) stok verilerinin zayıf talebe işaret etmesiyle birkaç ayın dip seviyesine düştükten sonra tekrar beliren arz endişeleriyle bugün kısmen toparlandı.

BRENT PETROL 130 DOLARA KADAR ÇIKMIŞTI

Petroldeki zayıf görünümün devam etmesiyle birlikte Brent Petrolün varil fiyatı Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyeyi görmüş oldu. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 97,1 dolara düşerken Batı Teksas tipi ham petrol de 91,3 dolara geriledi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 130 dolara kadar yükselmişti. Ancak ABD ve Avrupa'da resesyon ihtimaline ilişkin endişeler artarken petrol düşme eğilimini sürdürüyor.

Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve ham petrolünün çoğunu Asya'ya satıyor. Aramco'nun aylık fiyatlandırma kararları petrol piyasasının öncüsü olarak görülüyor ve genellikle Basra Körfezi'nin diğer büyük üreticileri bu hamleleri takip ediyor.

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