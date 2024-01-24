Suudi Arabistan'da, sadece gayrimüslim diplomatlara satış yapacak ilk alkol mağazası açılıyor

Yeni alkollü üçecekler mağazasının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da büyükelçiliklerin ve diplomatların ikamet ettiği Diplomatik Bölge'de yer alacağı ve gayrimüslimlere satılsa bile "kesinlikle sınırlı" olacağı bildirildi.

Suudi Arabistan, başkent Riyad'da sadece gayrimüslim diplomatların alışveriş yapabileceği ilk alkol mağazasını açmaya hazırlanıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynakların verdiği bilgilere ve belgelere göre, müşterilerin bir mobil uygulama üzerinden kayıt yaptırmaları, dışişleri bakanlığından izin kodu almaları ve alışverişlerinde aylık kotalara uymaları gerekecek.

Reuters'ın ulaştığı belgede, yeni alkol mağazasının Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu ve diplomatların ikamet ettiği Diplomatik Bölge'de yer alacağı ve gayrimüslimlere satılsa bile "kesinlikle sınırlı" olacağı bilgisi yer alıyor.

Ülkede yaşayan ve Müslüman olmayan diğer gurbetçilerin mağazaya erişip erişemeyeceği henüz belli değil.

Suudi Arabistan'da milyonlarca yabancı yaşıyor ancak bunların çoğunu Asya ülkeleri ve Mısır'dan gelen Müslüman işçiler oluşturuyor.

Plana vakıf bir kaynak, alkol satan mağazanın gelecek haftalarda açılmasının beklendiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan'da alkol kullanımına karşı yüzlerce kırbaç, sınır dışı edilme, para cezası ya da hapisle cezalandırılabilen katı yasalar bulunuyor. Keza yabancılar da sınır dışı tehlikesi ile karşı karşıya.

Ancak son dönemlerde hayata geçirilen reformlar kapsamında kırbaç cezasının yerini büyük ölçüde hapis cezası aldı.

Ülkede alkol sadece diplomatik posta yoluyla ya da karaborsadan temin edilebiliyor.

Riyad yönetimi konuya dair yorum yapmazken devlet destekli medya, bu hafta hükümetin diplomatik sevkiyatlar kapsamında alkol ithalatına yeni kısıtlamalar getirdiğini, bunun da yeni mağazaya olan talebi artırabileceği yönünde haberler aktardı.

Vizyon 2030 hedefleri

Söz konusu adım, alkol kullanmanın haram sayıldığı, şeriata göre yönetilen ülkenin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğinde turizm ve ticarete açılması çabaları kapsamında bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Bu adım aynı zamanda "Vizyon 2030" olarak tanımlanan ve petrol sonrası ekonomiyi inşa etmeyi amaçlayan geniş kapsamlı planların da bir parçası niteliğinde.

Zira Riyad, "Vizyon 2030" girişimi kapsamında ekonomiyi petrole bağımlılıktan kurtarmak ve teknoloji dahil yerlileşmeyi de öncelikleyen dinamik bir ekonomi oluşturmak istiyor.

Vizyon 2030 aynı zamanda yerel endüstrilerin ve lojistik merkezlerinin geliştirilmesini içeriyor.

Bu da Suudi vatandaşları için yüz binlerce yeni istihdam yaratılmasının hedeflendiği anlamına geliyor.

On yıllar boyunca nispeten dışa kapalı olan Suudi Arabistan, son yıllarda kamuya açık alanlarda kadın ve erkeklerin ayrılması ve kadınların tüm vücudu örten siyah kıyafetler ya da abaya giymesi gibi katı sosyal kuralları gevşetti.

Diğer yandan Prens Muhammed bin Selman, ülkeyi din dışı turizme ve konserlere açmak ve kadınların araba kullanmasına izin vermek gibi değişikliklerin yanı sıra iktidarını güçlendirme adımları çerçevesinde muhalefete ve siyasi rakiplerine yönelik baskıları arttırdı.