Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Selman’a Hakaretten Tutuklanan İki Prenses 3 Yıl Sonra Serbest

Suudi Arabistan’da üç yıl önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a hakaretten tutuklanan iki Suudi prenses, serbest bırakılmaları için uluslararası bir kampanyanın düzenlenmesinin ardından 3 yıl sonunda salıverildi.

58 yaşındaki Prenses Basmah bint Saud bin Abdülaziz el-Suud’un avukatı Henri Estramant, 30 yaşındaki kızı Suhoud al-Sharif ile birlikte Cidde’deki evine geri döndüğünü açıkladı.

‘TIBBİ DESTEK İSTEYECEĞİZ’

Estramant, “Prenses iyi durumda ama tıbbi destek isteyeceğiz” dedi. Avukat, sözlerini “Yorgun görünüyor ama morali yerinde ve oğullarıyla şahsen tekrar bir araya geldiği için müteşekkir” ifadeleriyle sürdürdü.

İki prenses Şubat 2019’da bin Selman ile ilgili konuşmalarının ardından ortadan kaybolmuştu.

Basmah ve ailesi, babası Kral Suud’un 1964’te tahttan çekilmeye zorlanmasından sonra Londra da dahil olmak üzere hayatının büyük bir bölümünü yurtdışında yaşadı.

Konu ortaya çıktığında ilk olarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman’dan şüphelenildiği belirtildi. Çünkü kadınların son görüntülerinde bin Selman’ın güvenlik görevlilerinin yer aldığı tespit edildi.

İNGİLTERE’DEN YARDIM İSTEDİLER

Suudi iki kadının siyasi mahkumların tutulduğu Riyad’dan 25 mil uzaklıktaki El-Hair hapishanesine götürüldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine aileleri devreye girerek, Suudi Arabistan’ın İngiltere gibi müttefiklerinden destek istedi. Bu ortadan kaldırılma durumları da bin Selman’ın dünyanın geri kalanıyla ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak kabul gördü.

SUUDİ ARABİSTAN’DA YENİ DÖNEM

Muhammed bin Selman, 2015 yılında babası Kral Salman’ın tahta geçmesinden sonra iktidarda yükselmeye başladı ve kendisini bir sosyal reformcu olarak nitelendirdi. Kuzeni Prens Muhammed bin Nayef’i bir kenara iterek, yolsuzlukla suçladığı kraliyet ailesi üyeleri ve önde gelen işadamlarına yönelik bir tasfiye başlattı.

Eylül 2017’de, 2018 yazından itibaren kadınların araba kullanmasına izin verilmesini emrederek krallıktaki güçlü bir tabuyu yıktı. Ülkede, sinema, konser ve tiyatro yasağı da kaldırıldı.

Ancak yine de ülkede bu tür kaybolma vakaları ve uzun hapis süreleri ve koşullarıyla ilgili olarak sık sık haberler ortaya çıkıyor ve hepsinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın adı geçiyor…