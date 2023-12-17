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T.C.M.B. başkanı pahalılıktan yakındı: Ev bulamadık, annemlere yerleştik

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul’da kira fiyatlarının pahalılığından yakınarak, “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” dedi.
T.C.M.B. başkanı pahalılıktan yakındı: Ev bulamadık, annemlere yerleştik

Hürriyet‘e konuşan Erkan, ‘kiralarda fiyat artışının yavaşladığını ama kiraların enflasyonun gerisinde kalması için zamana ihtiyaç olduğunu’ söyledi: “Ulaşım ve yemek gibi hizmet gruplarında fiyat artışlarının yavaşlamasını 2024 sonunda göreceğiz. Kira ve eğitim gibi gruplarda ise biraz daha yavaş olacak. Enflasyonda tek haneli rakamları 2026’da göreceğiz. 2025 sonu hedefimizse yüzde 14.

‘Kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış’ olduğunu belirten Erkan şöyle devam etti: “Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz.”

Erkan marketleri sık ziyaret ettiğini ve fiyatlara baktığını da söyledi: “Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘İndi’ diyorum. O ‘İnmedi’ diyor. Sürekli ‘Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak’ diyor.

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