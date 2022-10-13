Taç giyme töreni tehlikede... Herkes meşhur elmasın peşinde

Eylül ayında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’ten sonra tahta geçen Kral 3. Charles ve eşi Konsort Kraliçe Camilla’nın taç giyme törenlerinin tarihi belli oldu. Yeni Kral ve Kraliçe’nin taç giyme töreni 6 Mayıs 2023’te gerçekleşecek. Ancak uzun bir aradan sonra taç giyme törenine hazırlanan ülke ve saray, kendini yeni bir krizin içinde buldu. Krizin nedeni ise Camilla’nın takmasının planlandığı taç…

Konsort Kraliçe’nin tacında bulunan mücevher, dünyanın en büyük kesim elmaslarından biri olan ünlü 105 karatlık Koh-i-Noor elmasını tutan ön haç ile 2.800 elmastan oluşuyor.

Devasa elmas Hindistan’dan geldi ve Hindistan’ın son Sih imparatoru tarafından Kraliçe Victoria’ya verildi. Ancak elmasın hediye edilmesi son derece tartışmalı bir konu ve Hindistan da dahil olmak üzere en az üç ülke de mücevherin iade edilmesini istiyor.

TARTIŞMALI BİR GEÇMİŞE SAHİP

Hindistan’ın iktidar partisinden yetkililer dün gece, Camilla’nın tacında tartışmalı Koh-i-Noor elmasını kullanmanın İngiliz sömürgeciliğinin acı hatıralarını ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Pırlantanın tam olarak nereden geldiğini bilmek pek mümkün değil, ancak Hindistan ile ilişkisi biliniyor. En eski referans, 1628’de güçlü bir Babür hükümdarıyla ilgili görünüyor. Elmas, 1813’te Hindistan’a döndü ve 1849’da İngiltere tarafından satın alınana kadar bir güç sembolü haline geldi.

Elmas, 1855’te Sihlerin son imparatoru olan 10 yaşındaki Duleep Singh tarafından Kraliçe Victoria’ya verildi. Ancak elmasın verilme şekli sık sık tarihçiler arasında tartışma konusu oldu. Bunun nedeni ise Pencap tahtının on yaşındaki varisinin annesinin esir tutulmasından ve elması vermek zorunda kaldığı ile ilgili görüşlerin sık sık dile getirilmesi.

Elmas, daha sonra Kraliçe Victoria’nın özel mülkiyeti haline geldi ve Londra’daki 1851 Büyük Sergisinde sergilendi. O zamandan beri “Kraliyet Mücevherleri”nin bir parçası haline geldi ve o zamandan beri İngiltere, Hindistan ve diğer birçok ülke arasındaki anlaşmazlık noktası haline geldi.

HİNDİSTAN TEPKİLİ

Şimdi söz konusu elmasın bulunduğu taçla bu önemli törenin gerçekleşecek olması Hindistan’ı sömürgecilikle ilgili rahatsız ediyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin iktidar partisi tartışmaya ağırlık verdi ve taç giyme töreninde kullanılmasının birkaç Hintliyi İngiliz İmparatorluğu günlerine geri götürebileceğini öne sürdü.

The Telegraph’a konuşan bir parti sözcüsü, “Camilla’nın taç giyme töreni ve taç mücevheri Koh-i-Noor’un kullanılması, sömürge geçmişinin acı dolu anılarını geri getiriyor” dedi.

Kral 3. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla’nın taç giyme töreni Mayıs 2023’te gerçekleşecek.

Buckingham Sarayı henüz bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

Koh-i-Noor elması üzerine araştırmalarıyla tanınan Anita Anand ve William Dalrymple, “Hindistan’ın gözünde bu küçük ve hassas bir konu değil. Bu devasa bir diplomatik el bombası. Kitabımızı yazmamızın nedenlerinden biri, bu ülkedeki hiç kimsenin Hindistan’da ne kadar önemli olduğuna dair en ufak bir kavrayışa sahip olmadığına inanmamızdı.

Bu, aslında Kızılderililerin sömürge dönemiyle ilgili çok üzüldükleri pek çok şeyin bir parçası. Elmas Pakistan, Bangladeş, Afganistan ve ayrıca Taliban tarafından talep edildi. Çok sayıda insan için önemli ve Kraliçe öldüğünden beri de tartışma konusu olmaya devam ediyor.”

Yazarlar, ayrıca “sömürgecilik bitti, İngiltere Hindistan ile dostluk kurmak istiyor, yeni yükselen büyük bir güç” dedi.