Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ndeki üç ayrı serginin açılışını yaptı

Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müjde Ayan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Tansel Türkdoğan, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zeliha Akçaoğlu, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nedret Yaşar, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet Özer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Ramazan Can ve Özlem Can, Ankara Devlet Opera Balesi Baş Ressamı Talat Ayhan’dan oluşan 9 Türkiyeli akademisyen ve sanatçının ayrı ayrı hazırladığı 55 eser ile Kazakistanlı sanatçılar Botagoz Tolesh, Aitkali Zhaysanbaev, Kuanysh Bazargaliev, Sergey Anarbekov, Yergali Palymbetov tarafından hazırlanan 24 eser ve Kazakistanlı sanatçı Zhenis Moldabekov’in 45 eserinden oluşan kişisel resim sergisi ile toplam 124 eserden oluşan üç ayrı sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar adına Aitkali Zhaisanbayev, Türkiyeli sanatçılar adına Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yıldız Doyran, kişisel sergisi açılan Kazakistanlı sanatçı Zhenis Moldabekov ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptılar.

Yakın Doğu Coğrafyasının En Büyük Modern Sanat Müzesi Olarak Tasarlandı

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, temelleri 9 Ağustos 2018 de atılan, Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, eski eserler ve modern sanat alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine olanak sağlayacak altyapıya sahip salonlarıyla, Yakın Doğu coğrafyasının en büyük modern sanat müzesi olarak tasarlandığını belirterek başladığı konuşmasına; "Ülkemizin, uluslararası platform ve kendi özvarlığına hitap eden ve seçme, biriktirme, koruma ve sergileme işlevlerini yükümlenen önemli bir müze olacaktır. Müze koleksiyonu, sanat tarihi bağlamında ülkelerini en iyi şekilde temsil edecek eserlerden oluşacaktır." Dedi.

Yurt Dışından Bine Yakın Sanatçı İle Açılan Sergi Sayısı 147, Eser Sayısı İse 15 Bine Ulaştı

Son 11 ayda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 100’ün üzerinde çalıştay yapıldığını açıklayan Prof. Şanlıdağ bugüne kadar açılan sergi sayısının 147'ye ulaştığını, üretilen eser sayısının ise 15.000’e yaklaştığını, bugüne kadar yurtdışından 1000’e yakın, toplamda 4000 civarında sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’sinde yer aldığını söyledi. Şanlıdağ “Tüm sanatçılarımıza Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesine vermiş oldukları destek nedeniyle Yakın Doğu ailesi olarak kalben şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

CERN Projesinde Yer Alan 3 Araştırma Grubu Lideri Yakın Doğu Üniversitesi Akademik Kadrosuna Katıldı, Yakın Doğu'dan Bir Öğretim Görevlisi CERN'den Kabul Aldı

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, CERN projesinde yer alan 3 araştırma grubu liderinin akademik kadroya dahil edildiğini ve ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisinin CERN’den kabul aldığını ve önümüzdeki hafta BAP desteği kapsamında çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Erasmus Değişim Programı'na Dahil Edildi, Bir Öğrenci Zagrep Üniversitesinden Onay Aldı, Viyana'dan Bir Öğretim Elemanına İse Onay Verildi

Prof. Şanlıdağ ayrıca, geçtiğimiz akademik dönemde başlatılan Erasmus değişim programına dün itibarıyla Tıp Fakültesi’nin de dahil edildiğini, bir öğrencinin Hırvatistan’ın Zagrep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Erasmus değişim programı kapsamında onay aldığını, yine dün itibarıyla Avustruya’nın Viyana Veteriner Üniversitesi’nden Yakın Doğu Üniversitesi'ne Erasmus Öğretim Elemanı değişim programı ile gelmek isteyen bir öğretim üyesine onay verildiğini vurguladı

Prof. Şanlıdağ sözlerini şöyle sürdürdü; "Üniversitemiz, belirlediği hedeflere ulaşmak için bilim ve yenileşim ekseninde çalışmaya ve üretmeye yılmadan devam edecektir. Bu nitelik, oluşturduğumuz Yakın Doğulu kültürünün çekirdeği, aynı zamanda esin kaynağıdır. Başardıklarımız, hedeflerimiz doğrultusunda başaracaklarımızın gerçekçi kestirimi ve güvencesidir. Sonuç itibarıyla unutulmamalıdır ki, üniversitelerin üreteceği bilimden, yenileşim ve teknolojiden lokal olarak toplumumuz global olarak da uygarlığımız kazanacaktır. Bu uzun ve meşakkatli yolculuğu Günsel ailesinin her bir bireyinin desteği ve yol göstericiliği ile gerçekleştirmekteyiz."

Aitkali Zhaisanbayev; "Sayın Dr. Suat Günsel, Siz Sadece Kıbrıs Vatandaşı Değilsiniz, Yüce Türk Dünyasının Layık Vatandaşınız"

Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Aitkali Zhaisanbayev ise; "Bu salonda bulunan 5 Kazakistan sanatçının adına Dr. Suat Günsel’e sonsuz şükranlarımı sunmak isterim. Sanatın tüm dalları birbirine benzer ve yakındır. Nasıl müzikte farklı akımlar varsa , benzer bir şekilde resim sanatında da farklı stiller ve akımlar vardır. Modernleşmiş dünyada klasik müziği seven çok az insan bulursunuz ama onun yerine jazz, punk, rock, pop gelmiştir. Resim sanatında da klasik sanatın sınırlarını aşmış bulunuyoruz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında, farklı stillerde ve tekniklerde yaratılmış eserlerimizle senfonik orkestrayı toplamaya çabalıyoruz ve bu tek bir kişinin fikri ile, hayal gücü ile ve desteği ile gerçekleştiriliyor. Sayın Dr. Suat Günsel, siz sadece Kıbrıs vatandaşı değilsiniz, yüce Türk dünyasının layık vatandaşınız. Tekrardan teşekkür ederim”.

Prof. Dr. Yıldız Doyran; "Uluslararası Arenada Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin Çok Öne Çıkacağına Yürekten İnanıyoruz."

Türkiyeli sanatçılar adına Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran da; "Türkiye'den gelen akademisyen sanatçı arkadaşlarım adına hepinizi selamlıyorum. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında Ada’ya çok mutlu geldik ve çok mutlu dönüyoruz. Türkiye'de de bazı vakıflar ve kurumlar aracılığıyla çok güzel yeniliklere imzalar atılıyor. Ama buradaki fark, hiçbiri Türki Cumhuriyetlerini düşünerek bunu yapmıyor, daha çok küçük çapta farklı ülkelerden beslenerek hazırladıkları bir müze oluşturuyorlar. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Suat hocamızın burada yapmaya çalıştığı ise çok daha farklı.

Bizler Avrupa'ya gittiğimizde oradaki müzeleri izliyorsak, Avrupa'nın da Kıbrıs Modern Sanat Müzesini gezmesi için bir olanak kapısı açılıyor. Ve belki de yakın zamanda uluslararası bağlamda da bizlerin eserlerini görme imkanımız olacak hatta Avrupa buraya akacak. Bu Turizm için büyük bir katkı demek. Uluslararası arenada Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin çok öne çıkacağına yürekten inanıyoruz."

Zhenis Moldabekov ; "Kıbrıs Adasının Güzel Doğasına Hayran Kaldık ve Bir Çok Eserimde Onun Enerjisini Yansıtmaya Çalıştım"

Kişisel resim sergisi sahibi Kazakistanlı sanatçı Zhenis Moldabekov ise konuşmasında; “Sizleri kişisel sergimin açılışında görmekten mutluluk duyarım. Öncelikle sayın Dr. Suat Günsel'e şahsım ve ailemi davet ettiği ve bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir gururdur. Kıbrıs adasının güzel doğasına hayran kaldık ve bir çok eserlerimde onun enerjisini yansıtmaya çalıştım. Desteğiniz ve ilginiz için, sıcak karşılama ve dostluluk dolu atmosfer için sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunmak isterim.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy; "CERN Projelerinde Yer Alacak Asistanlar, Değişim Programları. Bunlar Sadece Üniversite İçin Değil, Ülkemiz İçin de Büyük Bir Başarıdır."

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, Hepimiz küçüktük, ve herşey bu dünyada küçük şeylerden başlar, evrim sürecinden geçip, büyür ve gelişir. Bu fikirden devam ederek, Yakın Doğu Üniversitesi'nin evrim sürecini de görebiliyoruz. 1500 yayın, inovasyon, sağlıkta ve bilimde başarılar, ilk defa CERN projelerinde yer alacak asistanlar, değişim programları. Bunlar sadece üniversite için değil, ülkemiz için büyük bir başarıdır. 15 Bin eser ciddi bir rakamdır, gerçek bir hazinedir, onların hepsini görebilmek için birkaç gün yeterli değildir. Bu başarıya çaba gösteren başta Kurucu Rektör Suat Hocam olmak üzere emeği geçen herkesi kutlarım.

Sanatçılara Teşekkür Belgeleri ve Kazakistanlı Sanatçı Zhenis Moldabekov'a "Doğdurbek Nurgaziev" Ödülü Takdim Edildi, Sergi Kurdeleleri Kesildi

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı sanatçılar ve Türkiyeli sanatçılara “Teşekkür Belgesi”, kişisel resim sergisi açılan Kazakistanlı sanatçı Zhenis Moldakevov'a ise Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev'in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara verilen Alasya ödülleri kapsamında verilen "Dogdurbek Nurgaziev" ödülü takdim edildi ve sergi kurdeleleri kesildi. Sergi 18 Ekim 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda izlenebilecek.