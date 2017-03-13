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Taekwondocular yarıştı

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Taekwondocular yarıştı
Taekwondo Karate Federasyonu tarafından organize edilen KKTC Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts Kırış Şampiyonası önceki akşam Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve  kulüp  temsilcileri verirken  müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler Öykü Ergin, Pınar Akarpınar, Sevtap Keskin ile federasyon, bölge hakemleri yönettiler.

Bayanlar El Kırışı

1.Kategori:       1.Derya Güler                          2.Ayniye Cevdet                      3.Tuba Şener

2.Kategori:       1.Maryam Golabgir                 2.Betül Peyravi                      3.Betül Ceylan

3.Kategori:       1.Ana Tüysüz                           2.Mehtap Cevdet                    3.Esma Özbiçer

4.Kategori:       1.Elif Nur Karadağ                  2.Şerife Patlar                          3.Hayat Keskin

Erkekler El Kırışı

1.Kategori:       1.Nazım Efe Hamurcu         2.Alp Emre Acar                    3.Güneşhan Turgut

2.Kategori:       1.Emre Cevdet                      2.Baran Yıldız                          3.Taner Kara

3.Kategori:       1.Miraç Üstüner                  2.Alex Tüysüz                            3.Zeynel Yıldırım

4.Kategori:       1.Kuday Kaya                      2.Denktaş Karamahmutoğlu   3.Tan Keskin

Bayanlar Ayak Kırışı

1.Kategori:       1. Ayniye Cevdet                     2. Derya Güler                      3.Tuba Şener

2.Kategori:       1.Maryam Golabgir                2.Betül Peyravi                    3.Betül Ceylan

3.Kategori:       1.Ana Tüysüz                           2.Mehtap Cevdet                 3.Esma Özbiçer

4.Kategori:       1. Şerife Patlar                         2. Hayat Keskin                   3. Elif Nur Karadağ

Erkekler Ayak Kırışı

1.Kategori:       1.Nazım Efe Hamurcu  2.Alp Emre Acar                    3.Güneşhan Turgut

2.Kategori:       1.Emre Cevdet                        2.Baran Yıldız                3.Taner Kara

3.Kategori:       1.Miraç Üstüner                       2.Alex Tüysüz              3.Zeynel Yıldırım

4.Kategori:       1.Kuday Kaya                         2. Tan Keskin                3. Denktaş Karamahmutoğlu

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