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Tahsin Özler, 68 yıl sonra Omonia’da forma giyen ilk Kıbrıslı Türk futbolcu oldu.

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Güney Kıbrıs’ta “Omonia” ile “ENI Digenis Ipsona” takımları arasında dün akşam oynanan “Kıbrıs Kupası” maçında, 17 yaşındaki Kıbrıslı Türk futbolcu Tahsin Özler de forma giydi.
Tahsin Özler, 68 yıl sonra Omonia’da forma giyen ilk Kıbrıslı Türk futbolcu oldu.

Güney Kıbrıs’ta “Omonia” ile “ENI Digenis Ipsona” takımları arasında dün akşam oynanan “Kıbrıs Kupası” maçında, 17 yaşındaki Kıbrıslı Türk futbolcu Tahsin Özler de forma giydi.

Tahsin Özler, 68 yıl sonra Omonia’da forma giyen ilk Kıbrıslı Türk futbolcu oldu.

Rum haber kaynakları, Tahsin Özler’in, 1956-1957 sezonunda forma giyen İbrahim Aziz’den sonra Omonia’da oynayan ikinci Kıbrıslı Türk olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Kupası 2. Tur maçında Omonia bu akşam ENİ Digenis İpsona takımı ile GSP Stadında karşılaştı. Omonia, rakibini 3 – 0 mağlup etti.

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