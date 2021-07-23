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Taliban, Türkiye'nin askeri varlığını sürdürmesini kabul etmeyeceğini yineledi

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Taliban, Kabil'deki Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak için ABD ile müzakereler yürüten Türkiye'nin ülkede askeri varlığını sürdürmesini kabul etmeyeceğini yineledi.
Taliban, Türkiye'nin askeri varlığını sürdürmesini kabul etmeyeceğini yineledi

Taliban, Kabil'deki Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak için ABD ile müzakereler yürüten Türkiye'nin ülkede askeri varlığını sürdürmesini kabul etmeyeceğini yineledi.

AFP haber ajasının aktardığına göre RIA Novosti'ye konuşan Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid Türkiye'nin pozisyonunu daha önce de reddettiklerini ve NATO askerlerinin çekilmesinin ardından ülkede hiç bir yabancı gücün herhangi bir nedenle kalmasına tolerans göstermeyeceklerini ifade etti.

Mujahid ayrıca Afganistan'ın sınırlarının yüzde 90'ını kontrol altına aldıklarını ileri sürdü.

"Afganistan'ın Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İranla olan yani tüm sınırların yaklaşık yüzde 90'nı kontrolümüz altına aldık," diyen Mujahid'in bu iddiası Kabil yönetimin tarafından yalanlandı.

Fakat Taliban savaşçıları ABD ve NATO askerlerinin ülkeden çekilmesi sürerken bir çok şehri kuşatarak ve sınır kapılarını ele geçirerek etkinlik alanını artırmaya başladı. Taliban'ın şu anda 400 kadar bölgeyi kontrol aldığı tahmin ediliyor.

 

'IŞİD'e müsade yok'

Mujahid, Taliban'ın IŞİD'e de tolerans göstermeyeceğini ve ülkede aktif hale gelmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Mujahid ayrıca ülkede Orta Asya ve Çin'den gelen militan bulunmadığını belirtti.

Taliban'ın saldırıları sonrası çok sayıda Afgan mülteci ve askeri Tacikistan sınırından geçmek zorunda kalmıştı. Orta Asya'd askeri üsleri bulunan Rusya'da gelecek ay Tacikistan ve Özbekistan'da Afganistan sınırı yakınların askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

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