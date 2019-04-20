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Tarık El-Haşimi’nin makam şoförünün parası da İBB'den!

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Irak'ın eski Cumhurbaşkan Yardımcısı Tarık El-Haşimi’nin makam şoförünün de İBB tarafından tahsis edildiği ortaya çıktı.
Tarık El-Haşimi’nin makam şoförünün parası da İBB'den!

2012 yılında hakkında idam kararı çıkarılan ve Türkiye’ye sığınarak İstanbul’da yaşamaya başlayan eski Irak Cumhurbaşkan Yardımcısı Tarık El-Haşimi’nin makam şoförünün de İBB tarafından tahsis edildiği ortaya çıktı.

CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, El-Haşimi’nin 5 yıl boyunca makam şoförlüğünü yapan İBB personelinin itiraz krizi sırasında geri çağrıldığını belirterek “İBB’yi çiftliğe döndürenlerin skandalları tek tek ortaya çıkıyor” dedi.

Sözcü gazetesinin haberine göre CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, yeni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmemesi nedeniyle oluşan yönetim boşluğu sırasında eski bakanlardan Egemen Bağış'a İBB tarafından özel şoför olarak tahsis edildiğini ortaya çıkarmış ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Ataman, 5 yıl boyunca Haşimi'nin özel şoförlüğünü yapan H.A.'nın yönetim boşluğu sırasında İBB tarafından geri çağrıldığını açıkladı. Ataman, Haşimi'nin kullandığı aracın da Başakşehir Belediyesi tarafından tahsis edildiği duyumu aldıklarını söyledi. Ataman, İBB'nin AKP yönetiminde yıllardır adeta çiftliğe döndüğünü vurgulayarak “İstanbulluların parasının, kaynaklarının nasıl birilerine peş keş çekildiği şimdi gün yüzüne çıkacak. Egemen Bağış'a, Tarık El-Haşimi'ye tahsis edilen şoförler buz dağının görünen yüzü” diye tepki gösterdi.

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