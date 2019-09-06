  • BIST 98.987
  • Altın 279,778
  • Dolar 5,7143
  • Euro 6,3121
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

» »
Tartıştığı kocasını keserle öldürdü
Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

Konya'da, Fadik Sağdıç (46), tartıştığı eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak öldürdü.

Kanya'nın Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda Veysel Sağdıç, eşi Fadik Sağdıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik Sağdıç, eşi Veysel Sağdıç'a eline geçirdiği keserle saldırdı. Başından yaralanan Veysel Sağdıç, kanlar içinde yığıldı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel Sağdıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fadik Sağdıç ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Twitter istismarcısı’ 57 yaşındaki adam tutuklandı05 Eylül 2019 Perşembe 22:30
  • 8 yaşındaki oğlunu uyuşturucu kaçakçılığında kullanan baba tutuklandı05 Eylül 2019 Perşembe 22:15
  • 210 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı05 Eylül 2019 Perşembe 21:30
  • Ünlü DJ onbinlerce kişinin katıldığı festivalde sahnede cinsel ilişkiye girdi05 Eylül 2019 Perşembe 20:48
  • Papa: Amerikalıların saldırısına uğramak bir onurdur05 Eylül 2019 Perşembe 20:30
  • Şeyma Subaşı'nın kitabına soruşturma05 Eylül 2019 Perşembe 20:25
  • Pilotu ortadan kaybolan uçağı yolcu kullandı, sağ salim varış noktasına ulaştırdı05 Eylül 2019 Perşembe 20:22
  • Düğün şarkıcılığından dünya listelerine Fatih Bulut: Çok sevdim yalan oldu05 Eylül 2019 Perşembe 20:15
  • Av köpeği karşılığında transfer oldu04 Eylül 2019 Çarşamba 18:27
  • Sivrisinekler neden bazı kişileri daha fazla ısırır?04 Eylül 2019 Çarşamba 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti