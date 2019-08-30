  • BIST 96.718
  • Altın 285,226
  • Dolar 5,8155
  • Euro 6,4044
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Tatar, Akdeniz’i geçen kanocuları Girne’de karşıladı

» »
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk kez Mersin-Girne arası kano ile kat edildi.
Tatar, Akdeniz’i geçen kanocuları Girne’de karşıladı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk kez Mersin-Girne arası kano ile kat edildi.
Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu organizasyonu ve Girne Belediyesinin katkılarıyla yapılan etkinlikte kano sporcuları Mersin’in Aydıncık ilçesinden yola çıkarak, Girne limanına ulaştı.

Kano ekibini Başbakan Ersin Tatar karşıladı.
Tatar yapılan etkinlikle Anavatan türkiye ve KKTC birlikteliğinin sonsuza kadar süreceğinin mesajının bir kez daha verilmiş olduğunu vurguladı.
İki kişilik deneyimli Kano Ekspedisyon Ekibi Nüşabe Paşazade ve Şenol Özdemir beş buçuk metrelik iki kano ile sadece kürek çekerek Akdeniz’i geçti ve açık denizde TC ve KKTC bayraklarını dalgalandırdı.
24 saatlik yolculuğun ardından Girne Yat Limanına ulaşan ekibi, Alsancak Yelken Kulübü üyeleri çiçeklerle karşıladı.
Karşılama törenine, Başbakan Ersin Tatar, Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.
Bayrak Teslim töreni sırasında konuşan Başbakan Ersin Tatar,Uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık yaratmak , 30 Ağustos ruhuna sahip çıkmak amacıyla düzenlenen etkinliğin önemine işaret ederek,açık denizde 24 saatlik bir yolculuğun ardından Girne’ye ulaşan sporcuları kutladı.

Bu organziasyonla, 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamalarının daha anlamlı bir şekilde kutlandığını belirten Tatar, bu organizasyonla, Anavatan TC ve KKTC’nin birlik ve beraberliğinin sonsuza kadar süreceğinin mesajının bir kez daha verilmiş olduğunu vurguladı.
Ülke geleceğinin gençlere sahip çıkılmasının önemine de vurgu yapan Başbakan Tatar, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğinde bu organzasonun gerçekleşmesine kaktı koyan herkesi kutladı.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, 30 Ağustos zafer bayramının, bu etkinlikle daha anlamlı bir şekilde kutlandığını belirtterek, emeği geçen sporcuları kutladı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, bu anlamlı etkinliin gerçekleşmesine katkı koyan herkesi kutladı..

Törende daha sonra, sporculara anı plaketlerisunuldu.
Sporcular Aydıncıkbelediye başkanından teslim aldıkları KKTC ve TC Bayraklarını Başbakan Ersin Tatar’a ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş’e teslim etti ardından, 24 saatlik deneyimlerini basın mensuplarına anlattılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de fırına 2 bin 128 Türk Lirası para cezası kesildi24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:54
  • Girne'de tapu davası... “Ölüm tehdidi altında imzaladım” Eski Bakanın ismi de geçiyor...24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:24
  • Girne’de Hacı Halil Deresi temizlendi23 Ağustos 2019 Cuma 16:10
  • Girne’deki tapu davasında 3 zanlıya 6 gün daha tutukluluk verildi23 Ağustos 2019 Cuma 14:06
  • Girne’de yarın elektrik kesintisi olacak21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:39
  • Girne'de sahte evrak davasında 4 gün daha tutukluluk20 Ağustos 2019 Salı 13:09
  • Kurtuluş Caddesi’nde asfalt çalışması yapılacak19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:25
  • Girne’de Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri devam ediyor19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:03
  • Girne yolunda araç taka attı! 2 yaralı!17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:22
  • 4 yaşında çocuk havuzda boğuldu!17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti