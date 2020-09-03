  • BIST 1.081
  • Altın 462,927
  • Dolar 7,4231
  • Euro 8,7752
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 38 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

Tatar: “Bu seçim KKTC ve UBP’nin geleceği için önemlidir”

»
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin aday olduğunu ama seçimin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile UBP’nin geleceğini belirleyen bir seçim olacağını” söyledi.
Tatar: “Bu seçim KKTC ve UBP’nin geleceği için önemlidir”

Başbakan Tatar dün gece, Gönyeli Örgütü’nde düzenlenen geniş katılımlı toplantıya katıldı.

Bakanlar, milletvekilleri, Lefkoşa ile Gönyeli parti teşkilatları ve vatandaşlarla bir araya gelen Tatar, gecede bir de konuşma yaptı.

Kendisine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Tatar, UBP’nin birliği ve bütünlüğünün önemine vurgu yaptı.

Tatar, “ Aday benim ama bu seçim, KKTC’nin Ulusal Birlik Partisi’nin geleceğini belirleyecek bir seçimidir. Yeni bir gelecek istiyorsak, Türkiye ile uyum içinde bir dönem istiyorsak, diplomasisiyle, ekonomisiyle daha güçlü bir ülke istiyorsak bu seçimi mutlaka kazanmalıyız” dedi.

UBP’nin turizmden eğitime yıllarca ortaya koyduğu siyasetin her zaman halkın en yüksek takdirini aldığına işaret eden Tatar, katıldığı toplantılarda gördüğü ilgiye bakıldığında, UBP’nin potansiyelinin ve halkın takdirinin Cumhurbaşkanlığı Seçimine yansımasının çok da zor olmayacağını ifade etti.

Seçimden olumsuz bir sonuç çıkmasının sadece UBP için değil, KKTC’nin geleceği için de sıkıntı yaratacağını vurgulayan Tatar, “ KKTC’ye inanan, bu devletin varlığına inanan, Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda özgürce var olmasına inanan herkesle bu başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Egemen eşitlik temelinde bir çözüm vurgusu yapan Tatar, konjonktürel gelişmelerin federal çözüm olasılığını iyice ortadan kaldırdığını söyledi.

Tatar, “ BM’nin çağrısı olursa gideriz, görüşlerimizi söyleriz. Gerekirse müzakere de ederiz. Biz de müzakerelerden yanayız. Gidip partimizin, halkımızın görüşlerini yansıtacağız. Ancak Sayın Akıncı gibi gidip harita vermeyeceğiz, süreci sıfır asker sıfır asker noktasına getirmeyeceğiz” dedi.

Akıncı’nın sadece takvim gereği değil ruhen de görev süresini tamamladığını ifade eden Tatar, artık yeni politikaların hayata geçme zamanının geldiğini söyledi.

ubp_1599135864.jpg

UBP’nin örgütsel yapısı ile çıktığı her yolu başarı ile tamamladığına vurgu yapan Tatar, “ Kuruluş tarihimiz 11 Ekim’de büyük çoğunluğumuz sandığa gittiği takdirde, ilk turu birinci tamamlamak ve ikinci turda kazanmak bizden beklenendir. Aksini düşünmüyoruz. Egemen eşitlik için yollarda olacağız, ekonomimizi kalkındırmak için yollarda olacağız, Mavi Vatan’da, Türkiye ile birlikte haklarımızı korumak için yollarda olacağız, devletimiz için yollarda olacağız. Birlikte çalışırsak 11 Ekim’de başarı kaçınılmazdır. 11 Ekim KKTC içinde tarihi bir gündür” şeklinde konuştu

Tatar, “ Rakiplerim yeni başladı; ben 20 senedir bu yollardayım. Bu ülke için çalışıyorum. Beni halkım iyi tanır. Onurum ve şerefimle, bu ülke için,  UBP’nin başarısı için var gücümle çalışıyorum. Geleceğe mührümüzü birlikte vuracağız. Bir yanda devletimiz ve Anavatan Türkiye diyenler diğer yanda federasyon yalanı ile geleceğimizi belirsizliğe atanlar. Kavgamız budur ”diye ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: "Sporu dünyaya birlikte açacağız"01 Eylül 2020 Salı 15:34
  • Sağlık Bakanlığı propaganda sürecinde ve seçimde uyulması gereken kuralları açıkladı01 Eylül 2020 Salı 14:58
  • Tatar, MTG'de vurguladı: "Siyaseti kulüplere karıştırmadan, spora hizmet etmek hepimizin görevi"01 Eylül 2020 Salı 13:02
  • Tatar: Kalkınma ve Doğu Akdeniz için seçimi kazanmalıyız01 Eylül 2020 Salı 11:39
  • Bağımsız Cumhurbaşkanı Serdar Denktaş, siyasi bir anlaşmanın artık hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi01 Eylül 2020 Salı 10:17
  • ‘ Açılım gelişme için önemli’31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:03
  • Başbakan Tatar: Kapalı Maraş'ın kademeli açılması, DAÜ gibi hem KKTC hem Gazimağusa'ya büyük değer katacaktır31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:30
  • Siyasi partilerin adayları için son gün31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:29
  • 'Örtülü ödenek sanatçı ve sporculara'31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:45
  • Denktaş Karpaz'da ziyaretler gerçekleştirdi31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti