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Tatar bugün Gazimağusa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

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Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar bugün Gazimağusa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Tatar bugün Gazimağusa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

 

Mağusa Gelişim Akademisi  ve  Petek Pastanesi Üretim Tesisini ziyaret eden Sibel Tatar'a UBP Milletvekili Resmiye Canaltay da eşlik etti

Sibel Tatar,  Mağusa Gelişim Akademisi maske ve tulum üretim sürecini inceledi

Pandemiyle mücadelede bireysel önlemlerin önemine vurgu yapan Tatar,  maske takmanın ve el hijyeninin en dikkat çeken önlem olduğuna işaret etti.

Tatar, pandemi sürecinde yerli üretimin de ne kadar değerli olduğunun görüldüğünü ifade eden Sibel Tatar, Kıbrıs Türkü'nün üretkenliğini her alanda görmenin yeni gelecekte öncelikli hedef olacağını söyledi

Sibel Tatar, maske üretiminde çalışanların emeklerinin anlamlı olduğunu belirterek, tüm çalışanlara başarıların devamını diledi. 

Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar daha sonra Petek Pastanesi Üretim Tesisini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

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