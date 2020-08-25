Tatar gençlerle buluştu: “Geleceğimizi gençlerle şekillendireceğiz”

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, UBP’li gençlerle bir araya gelerek güncel konular ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili sorularını yanıtladı.

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, gençlerle buluştu.

Gençler Tatar'a Kıbrıs Konusu, Maraş Açılımı, pandemi ekonomi ve gençlerin sorunları ile ilgili sorular yöneltti.

Günümüz gençliğinin sosyal medya ve iletişim kanallarını ne kadar iyi kullandıklarını, sosyal medyadan ve çeşitli platformlardan takip ettiğini belirten Tatar, "Gençlerimiz iyi bir gelecek istiyor. Onlarla empati yaparak, onların beklentilerini bizim öngörülerimize örtüştürerek, müreffeh bir gelecek yaratabiliriz. Gençleri, rutin mesajlarla değil, Cumhurbaşkanlığı Mekanizmasına da katarak, geleceğimizi gençlerle birlikte şekillendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığına seçilir seçilmez BM ve AB'ye resmi görüşlerimizi ileteceğiz. Kimse bizi alternatifsiz bırakamaz. Kimse bizi 50 yıl daha masada tutsak edemez. Alternatiflerimiz hazırdır. Egemen eşitlik temelinde bir geleceği kurmak mümkündür" diye konuştu.

Mavi Vatanın dedikleri unsurun Kıbrıs Türk Halkı için de önemli bir gelecek teşkil ettiğine işaret eden Tatar, "Gençlerimize söylüyorum. Doğu Akdeniz’deki yeni bir gelecek şekilleniyor. Anavatan Türkiye ile birlikte bu gelecekte istiyorsak, doğru hamleler, doğru stratejilerle her almak bizlerin de hakkıdır" şeklinde konuştu.