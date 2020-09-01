Tatar: Kalkınma ve Doğu Akdeniz için seçimi kazanmalıyız

YSK’nın pandemi kuralları dikatte alınarak organize edilen toplantıya, bakanlar, milletvekilleri, UBP’nin simge isimleri ile bölge ilgi gösterdi.

11 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Seçimine yoğun bir şekilde hazırlandıklarını, pandemiye rağmen her bölgede vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirten Tatar, “ 11 Ekim partimizin kuruluş günü. Bu anlamlı ginde KKTC’nin kalkınması, Doğu Akdeniz’deki haklarımıza layıkıyla sahip çıkmak için seçimi biz yani, KKTC yaşayacaktır diyenler kazanmalıdır. Dolayıslyla, herkesten daha çok çalışmamız lazım. UBP’nin gücünün sokakta daha çok hissedilmesi lazım… 45. kuruluş yıldönümümüzde, teşkilatlarımızın çalışmasıyla, gücümüzü ortaya koyacağız ve başaracağız… Öndeyiz, güçlüyüz, inanıyoruz, kazanacağız… Hepimiz buna inanacağız…” diye konuştu.

UBP teşkilatlarına, bakanlara, milletvekillerine, belediye başkanlarına yoğun çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Tatar, “ Başarıyı ben tek başıma yakalayacak değilim, Birlikte eşgüdüm ve koordineli olarak çalışıp, potansiyelimizi o makama taşıyacağız” ifadelerini kullanı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki en büyük destekçisinin KKTC olduğuna vurgu yapan Tatar, “ KKTC’nin ekonomik olarak güçlenmesi her geçen gün bölge için de önem kazanmıştır. Bölge şekillenirken güçlü bir KKTC’ye iht,yaç vardır. İşte bizler de KKTC’nin kuruluşuna ve devamına inanan UBP olarak bunun farkındayız. Politikamızı, siyasetimizi bu gerçekle şekillendiriyoruz” diye konuştu.

Rum Tarafı’nın paylaşıma dayalı bir modeli kabul etmediğini hatırlatan Tatar, “ Sayın Akıncı, görev süresi içinde Mont Peleran ve Cenevre Zirvelerindeki büyük hatalarını Crans Montana’da daha çoğaltmıştır. Siyasi eşitliği alamamış, ama karşılığında Türkiye’nin Garantörlüğü’nü tartışmaya açmıştır. Türkiye’nin mevcudiyetini tartışmaya açmıştır. Bu yanlışlardan dönmek için Cumhurbaşkanlığı Seçimleri önemli bir fırsattır. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi bizler için kırmızı çizgidir. Self determinasyon hakkımızı kullanarak geleceğimizi belirlemek bizim elimizdedir” şeklinde konuştu.

KKTC Ekonomisinin pandemiden olumsuz etkilenmesine rağmen, gerek aldıkları önlemler gerekse de Türkiye’nin mali desteğiyle halkın refahını korumaya çaıştıklarını anlatan Tatar, “ 2021 Yılı Bütçesini doğru yönetmek için ciddi kaynağa ihtiyaç vardır. İnşalllah o da gelecek. Ekonomik tedbrileri de artırarak yolumuza devam edeceğiz. Öğrenci sayısındaki artışla da önemli bir girdi sözkonusu olacaktır” dedi.

Her zaman vatandaşla beraber olmaktan onur duyduğunu ifade eden Tatar, samimiyetle, birlik ve beraberliği pekiştirtireceklerini kaydetti ve “ Bizim tek hedefimiz memlekete hizmettir… KKTC’yi yaşatarak, halkımızın refahını yükseltmek için, egemen eşitliğimiz için, halkımızın geleceğini tehlikeye atmayacak bir çözüm için yeni dönemde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizim düşüncelerimizin, ideolojomizin Cumhurbaşkanlığı Makamı’nda olması için hep birlikte çalışacağız. Kazamız mübarek olsun” diye ekledi.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de, KKTC’nin teminatı UBP’nin Tatlısu’dan da Cumhurbaşkanlığı Seçimi için zafer beklediğini söyledi.

KKTC’yi ileriye taşımak adına çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Saner, 16 ay önce maaş ödeyemeyen, bırakıp giden bir hükümet sonrası görevi aldıklarını, kısa sürede Türkiye ile imzalanan ekonomik anlaşmalarla, 3 Milyon TL’nin ülkeye geldiğini hatırlattı.

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da son günlerde UBP’nin bütünlüğünü bölmek için fitne fesat karıştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Oran, “ Organize edenler unutuyor ki; Bizdeki KKTC sevgisi, Anavatan qşkı ve UBP sedvası olduktan sonra asla butunlüğümüzü bölemeyecekler, bu bileği bükemeycekler. Genel Başkanımızın talimatıyla, örgütsel yapımızla, partimiz için 24 saat göreve hazırız…”dedi.