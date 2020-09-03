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Tatar: Maraş için Rumlar başvuruya başladı

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11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Ersin Tatar, Cüneyt Ödemir’in programına konuk oldu.
Tatar: Maraş için Rumlar başvuruya başladı

11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Ersin Tatar, Cüneyt Ödemir’in programına konuk oldu. Tatar, dünyaya KKTC’yi anlatmak gerektiğini söyledi. Türkiye ile birlikte dünyaya KKTC’nin haklı sesini anlatmak ve karşı tarafı ikna etmek gerektiğini söyledi.

Tatar, çok haklı oldukları taraflar olduğunu kaydederek geçen süreye bakıldığında büyük başarıları olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’deki olayların KKTC’nin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Tatar, mücadeleyi Türkiye ile birlikte yürüteceklerini söyledi.

Tatar, “Hükümetin kurulmasının ardından Maraş Projesi bizim projemiz olarak açıklanmıştır. Bütün karmaşanın çözümlenmesi için, Türkiye’nin AİHM’deki davalarda mahkum edilmemesi için Maraş’ın açılması gerekmektedir. Bunun altyapısı hemen hemen tamamlanmıştır. Rumlar ve diğer milletlerden yatırımcılar başvurulara başlamıştır.”

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