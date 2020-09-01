Tatar, MTG'de vurguladı: "Siyaseti kulüplere karıştırmadan, spora hizmet etmek hepimizin görevi"

MTG'nin Kıbrıs Türk futbolu için önemine değinen Tatar, “Spor Kulüplerinde her siyasi görüşten insanlar olabilir. Siyaseti kulüplere karıştırmadan, spora ve gençlere hizmet etmek hepimizin görevi” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, bu yılın KKTC Futbol Süper Lig Şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nü ziyaret etti...

Mağusa Türk Gücü'nün, Kıbrıs Türk Spor Tarihi içinde, mazisiyle önemli bir değer olduğuna işaret eden Tatar, “Böylesi efsane bir kulübün tarihe mal olmuş efsaneleri Gallliga'yı, Nejat'ı Mustafa'yı, Erdinç'i canlı izlemiş bir birisi olarak ne kadar şanslı olduğumu anlatamam” dedi.

Kendisinin de bir futbol tutkunu olduğunu, Yenicami Spor Kulübü'nde uzun yıllar başkanlık yaptığını hatırlatan Tatar, “MTG ile kıran kırana maçlarımız olmuştur. Başkanlığım dönemimde MTG'yi yenerek kupa almıştık. Bugünlerde MTG'nin Yenicami karşısında şampiyonluk kazandığını gördük. MTG'ye kupa vermek nasip oldu. Buralara çok gelip gittik. Onursal Başkanımız Derviş Eroğlu da MTG'ye uzun yıllar hizmet etmiştir. MTG bizim için çok değerlidir. İkinci kulübümdür diyebilirim” diye konuştu.

"SİYASETİ KULÜPLERE KARIŞTIRMADAN, SPORA VE GENÇLERE HİZMET ETMEK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Spor Kulüplerini ayakta tutmak ve gençlere sahip çıkmaya devam etmek için elden gelen desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Tatar, “Spor Kulüplerinde her siyasi görüşten insanlar olabilir. Siyaseti kulüplere karıştırmadan, spora ve gençlere hizmet etmek hepimizin görevi” şeklinde konuştu.

Tatar, liglerin, Pandemi önlemlerine karşı alınacak tedbrilerle zamanında başlamasını diledi.

MTG ve Gazimağusa'nın her zaman kendileri için ayrı bir değeri olduğuna işaret eden Tatar, yeni dönemde gençlerin, spor ambargoları altında kalmaması, isimlerinin uluslararası başarılarla anılması için doğru politikalarla doğru kararları almak için halktan destek istediğini söyledi.