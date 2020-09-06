Tatar: “Seçim sürecinde bana olan ilgi her geçen gün artıyor”

Başbakan ve Cumhurbaşkanı Adayı Tatar, seçim sürecinde kendisine yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Gazimağusa'da çeşitli etkinliklere katıldı.

Sabah saatlerinde AK Hataylılar Derneği'nin organizasyonuna katılan Tatar, ardından da KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile bir araya geldi.

Tatar'a bazı bakanlar, milletvekilleri, UBP Gazimağusa Örgütü temsilcileri eşlik etti.

Etkinliklerde yapılan konuşmalarda, Başbakan Ersin Tatar'ın ziyaretinden duyulan memnuniyet ifade edilirken, TC-KKTC birlikteliğine ve iş birliğine karşı oynanan oyunlara karşı birlikte dur denileceği mesajı verildi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Ersin Tatar da seçim sürecinde kendisine yönelik ilginin her geçen gün arttığına işaret ederek, başarıyı UBP ve halkla birlikte yakalayacaklarını vurguladı.

Tatar, “Kader birliğimiz olduğunu duymak onur duyduğumu ve çok duygulandığımı ifade etmek isterim” dedi.

Pandemi sürecini ekonomi ile birlikte götürmek zorunda olduklarını ifade eden Tatar, “Kim bana tamamen kapanmalıyız derse o dürüst değildir. Devletin sorumluluğunu taşıyoruz. Karar alırken insanımızın geleceğini düşünüyoruz. Kimse merak etmesin” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Halkın refah ve esenliğini artırabilmek yanında, bağımsızlık, özgürlük ve onurlu bir yaşamı, yani bize yakışanı hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Bazı kesimlerin, ekonomik ve pandemi ile ilgili tartışmaları siyasi amaçlı gündeme getirmeye çalıştığına işaret eden Tatar, “Sıkıntılara rağmen, esas olan devlettir esas olan KKTC'dir. Bu topraklarda egemen eşitlik temelinde var olabilmektir.

Geleceğe yönelik umut verebilmek, projeleri ile Anavatan Türkiye ile birlikte gerçekleştirilmektir. Şu anda önümüzde çok önemli bir seçim vardır. Yıldönümümüzde sandığa gidip mühürü vuracağız, geleceğimize sahip çıkacağız. Tarihi bir başarı bizim elimizde. O makama tekrar UBP'nin gelmesini sağlamak elimizdedir” şeklinde konuştu.