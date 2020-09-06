  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Tatar: “Seçim sürecinde bana olan ilgi her geçen gün artıyor”

»
Başbakan ve Cumhurbaşkanı Adayı Tatar, seçim sürecinde kendisine yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirtti.
Tatar: “Seçim sürecinde bana olan ilgi her geçen gün artıyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Gazimağusa'da çeşitli etkinliklere katıldı.

Sabah saatlerinde AK Hataylılar Derneği'nin organizasyonuna katılan Tatar, ardından da KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile bir araya geldi.

Tatar'a bazı bakanlar, milletvekilleri, UBP Gazimağusa Örgütü temsilcileri eşlik etti.

Etkinliklerde yapılan konuşmalarda, Başbakan Ersin Tatar'ın ziyaretinden duyulan memnuniyet ifade edilirken, TC-KKTC birlikteliğine ve iş birliğine karşı oynanan oyunlara karşı birlikte dur denileceği mesajı verildi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Ersin Tatar da seçim sürecinde kendisine yönelik ilginin her geçen gün arttığına işaret ederek, başarıyı UBP ve halkla birlikte yakalayacaklarını vurguladı.

Tatar, “Kader birliğimiz olduğunu duymak onur duyduğumu ve çok duygulandığımı ifade etmek isterim” dedi.

Pandemi sürecini ekonomi ile birlikte götürmek zorunda olduklarını ifade eden Tatar, “Kim bana tamamen kapanmalıyız derse o dürüst değildir. Devletin sorumluluğunu taşıyoruz. Karar alırken insanımızın geleceğini düşünüyoruz. Kimse merak etmesin” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Halkın refah ve esenliğini artırabilmek yanında, bağımsızlık, özgürlük ve onurlu bir yaşamı, yani bize yakışanı hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Bazı kesimlerin, ekonomik ve pandemi ile ilgili tartışmaları siyasi amaçlı gündeme getirmeye çalıştığına işaret eden Tatar, “Sıkıntılara rağmen, esas olan devlettir esas olan KKTC'dir. Bu topraklarda egemen eşitlik temelinde var olabilmektir.

Geleceğe yönelik umut verebilmek, projeleri ile Anavatan Türkiye ile birlikte gerçekleştirilmektir. Şu anda önümüzde çok önemli bir seçim vardır. Yıldönümümüzde sandığa gidip mühürü vuracağız, geleceğimize sahip çıkacağız. Tarihi bir başarı bizim elimizde. O makama tekrar UBP'nin gelmesini sağlamak elimizdedir” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: 24 bin insanı işsiz bıraktılar05 Eylül 2020 Cumartesi 14:25
  • Denktaş: “Hoşgörü kültürümüzü her alana yaymaya hasret bir dönemden geçmekteyiz”04 Eylül 2020 Cuma 13:16
  • SEÇİM 2020: Akıncı Adaylık müracaatını yaptı (VİDEO HABER)04 Eylül 2020 Cuma 09:20
  • Akıncı: Bizi Türkiye düşmanı olarak gösterme çabaları abesle iştigaldir04 Eylül 2020 Cuma 09:03
  • Emekli Kurmay Albay Ali Koruk YDP’ye Katıldı03 Eylül 2020 Perşembe 23:00
  • Akıncı: Sınırı çoktan aşan BRT yönetimi kendine gelmelidir03 Eylül 2020 Perşembe 20:13
  • Tatar: “Bu seçim KKTC ve UBP’nin geleceği için önemlidir”03 Eylül 2020 Perşembe 15:27
  • “Taraflardan birinin sırtını sıvazlamak bölgede tehlikeli bir duruma neden olur”03 Eylül 2020 Perşembe 12:44
  • Tatar: Maraş için Rumlar başvuruya başladı03 Eylül 2020 Perşembe 12:42
  • Denktaş, Dome Otel’i ziyaret ederek vizyonunu anlattı, destek istedi02 Eylül 2020 Çarşamba 13:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti